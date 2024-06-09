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ПолітикаУкраїна

Макрон шукає союзників для відправки інструкторів до України

Ліза Ламбрехт
9 червня 2024 р.

Німеччина та США не підтримують ініціативу президента Франції щодо створення коаліції для відправки військових інструкторів до України, констатує Welt am Sonntag.

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Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон одним з перших порушив питання відправки військових інструкторів до УкраїниФото: Jana Rodenbusch/Pool Photo /picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон планує створити коаліцію країн для відправки західних військових інструкторів до України, проте Німеччина залишається осторонь цієї ініціативи, пише в неділю, 9 червня, газета Welt am Sonntag з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

За інформацією видання, минулого тижня начальник генерального штабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард надіслав листа до урядів США та низки європейських країн із запрошенням взяти участь у навчальній місії в Україні в рамках багатонаціональної "коаліції охочих". Таку пропозицію, пише Welt am Sonntag, отримали, зокрема, Великобританія, Польща, Нідерланди, країни Балтії, Данія та Швеція.

При цьому Париж проігнорував федеральний уряд Німеччини - до Берліна запрошення так і не надійшло. Влада ФРН за останні тижні неодноразово давала зрозуміти, що німецькі військові не братимуть участі у навчальній місії для підготовки українських солдатів. Тим часом про відмову від участі заздалегідь попередили і в Білому домі, проте запрошення до Вашингтона все ж таки було надіслано, зазначає видання.

Німеччина, Італія та Іспанія - проти відправлення військових інструкторів в Україну

Як пише Welt am Sonntag з посиланням на дипломатів у Брюсселі, Макрон планує реалізувати ініціативу під егідою вже існуючої навчальної місії Євросоюзу в Україні (EUMAM). Для цього потрібно буде змінити мандат місії, однак, як зазначає видання, таке цілком можливо: цього літа місія все одно буде переглянута, а в листопаді її доведеться продовжувати. Водночас у Брюсселі існує опір ідеям Парижа, зазначають дипломати: за їхніми даними, більшість країн ЄС були б проти участі у місії на території України.

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Так, уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що навчання українських військових на території країни, де ведуться бойові дії, могло б створити значний ризик ескалації та втягнути західні країни у війну РФ проти України. Своєю чергою, Угорщина, яка неодноразово затримувала допомогу ЄС Україні та виступала проти санкцій щодо РФ, на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу наприкінці травня заявила, що Україна більше "немає реальних шансів" на перемогу у війні.

Однак, за інформацією Welt am Sonntag, у дипломатичних колах ЄС також поширена думка, що, з військової точки зору, безперечно є вагомі причини навчати українських солдатів на їхній території. Тоді тренування будуть адаптовані до потреб ЗСУ, а військовим не доведеться залишати свою країну для навчання.

Відправка військових інструкторів в Україну

Президент Франції Макрон одним із перших західних лідерів заявив, що Україна має отримати право атакувати військові об'єкти на території Росії переданою їй зброєю. Крім того, Макрон неодноразово порушував питання про можливість відправити західних військових інструкторів до України.

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