G7 обіцяє Україні допомогу у протиповітряній обороні

Ми сповнені рішучості зміцнити можливості України у протиповітряній обороні, ідеться у підсумковій декларації зустрічі глав МЗС "Великої сімки". Жодних конкретних нових зобов'язань учасники зустрічі однак не ухвалили.

Країни "Великої сімки" (G7) обіцяють Україні збільшити допомогу для протидії авіаударам з боку Росії. "Ми сповнені рішучості зміцнити можливості України у протиповітряній обороні, щоб врятувати життя людей та захистити критично важливу інфраструктуру", - ідеться у декларації, ухваленій у п'ятницю, 19 квітня, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Однак жодних конкретних нових зобов'язань учасники зустрічі не ухвалили. Під час дводенної зустрічі глав МЗС, що відбулася на італійському острові Капрі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наполегливо закликали партнерів, насамперед США, ЄС, Францію та головуючу у G7 Італію, надати Україні додаткові системи ППО.

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У підсумковій декларації "Велика сімка" також знову зажадала від Москви негайно припинити агресивну війну проти сусідньої країни. "Росія має вивести всі свої збройні сили "негайно, повністю і беззастережно", і "може закінчити цю війну вже сьогодні", наголошується у документі.

Також G7 висловила "надзвичайну стурбованість" повідомленнями про те, що Іран розглядає можливістьпередачі Росії балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій. "Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це означатиме суттєву ескалацію в його підтримці російської війни", - йдеться в заяві. При цьому країни "Великої сімки" висловили готовність відповісти у "швидкий і скоординований спосіб, в тому числі новими і значними" обмежувальними заходами проти Ірану", якщо той все таки зробить це.

G7 засудила напади Ірану на Ізраїль

Крім того, G7 засудила атаку Ірану на Ізраїль, і закликала обидві сторони до деескалації на тлі повідомлень про ізраїльські удари у відповідь. "Ми закликаємо всі сторони як в регіоні, так і за його межами, зробити свій позитивний внесок у ці колективні зусилля", - наголосили країни G7.

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Також "Велика сімка" закликала Іран утриматися від надання підтримки терористичній організації ХАМАС і "подальших дій, що дестабілізують Близький Схід, включаючи підтримку ліванської Хезболли". "Продовження поставок Іраном зброї і пов'язаних з нею матеріалів (єменським) хуситам... небезпечно посилює напруженість", - йдеться у декларації.

Крім того, міністри закордонних справ G7 наголосили, що Іран не повинен розробляти або отримати ядерну зброю.

Наразі в G7 головує Італія. Іншими членами групи є США, Канада, Великобританія, Франція, Японія та Німеччина.