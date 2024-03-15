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Reuters: G7 погрожує Ірану новими санкціями за ракети для РФ

Дмитро Шварц
15 березня 2024 р.

Країни G7 можуть запровадити нові санкції, якщо Іран постачатиме ракети Росії, заявив високопосадовець США. За його словами, "відповідь міжнародної спільности буде швидкою та суворою".

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Іранська балістична ракета середнього радіусу дії Dezful (внизу) та мобільна одноступенева твердопаливна ракета на рідкому паливі Zolfaghar
G7 погрожує Ірану новими санкціями за постачання ракет РФ - ReutersФото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

Країни G7 ("Велика сімка") готові відповісти новими суворими санкціями, які можуть включати заборону на польоти Iran Air до Європи, якщо Іран продовжить передавати Росії балістичні ракети ближнього радіуса дії. Як передає агентство Reuters, про це у п'ятницю, 15 березня, невеликій групі репортерів на умовах анонімності заявив високопоставлений чиновник США.

"Наше сьогоднішнє послання таке: якщо Іран продовжить надавати Росії балістичні ракети, відповідь міжнародної спільноти буде швидкою та суворою", - сказав він.

Як зазначив посадовець, один із розглянутих варіантів "призвів би до припинення рейсів Iran Air, флагманського державного перевізника, до Європи". За його словами, хоча США не змогли підтвердити, що передача, про яку повідомляли ЗМІ, вже відбулася, Тегеран явно намагався просунутися у переговорах з Москвою щодо ракет.

Нагадаємо, наприкінці лютого агентство Reuters з посиланням на шість іранських джерел повідомило, що Іран вже надав Росії 400 балістичних ракет класу "земля-земля". Ідеться про ракети сімейства Fateh-110, зокрема Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. З початку січня вже нібито відбулося щонайменше чотири поставки - Каспійським морем і літаками - а найближчими тижнями очікуються нові партії.

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