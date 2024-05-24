Допомога Україні: СБ готовий керувати донорським фондом

Президент Світового банку Аджай Банга висловив готовність керувати донорським фондом, наповненим доходами від заморожених активів Росії, для допомоги Україні у разі його створення.

Світовий банк готовий управляти фондом для допомоги Україні, якщо Велика сімка (G7) вирішить спрямувати на це доходи від заморожених російських активів. Про це у п'ятницю, 24 травня, заявив президент Світового банку Аджай Банга, який бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн Великої сімки в Італії.

"Якщо вони (G7. - Ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так, - цитує Бангу агенція Reuters. - Я міг би керувати фондом такого типу". За його словами, Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, у тому числі для Афганістану, і може "відтворити" цей досвід для надання позики Україні.

Втім, Банга наголосив, що наразі до нього не зверталися з таким проханням - ні міністерство фінансів США, ні уряди країн G7. Також він заявив, що не бере участі в дискусіях G7 щодо фінансування України.

G7 обговорює надання Україні $50 млрд

Раніше Сполучені Штати запропонували колегам по Групі семи про надання Україні 50 мільярдів доларів допомоги та погашення відповідних витрат за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Інший варіант передбачає, що союзники випустять облігації на 50 мільярдів доларів через спеціальний фонд, який буде фінансуватися за рахунок доходів.

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У країнах G7 заморожені 280 мільярдів доларів активів Центрального банку РФ, більшість - у Європейському Союзі. В ЄС 160 мільярдів євро цих активів принесли 3,9 мільярда євро прибутку. Як очікується, до 2028 року вони приноситимуть п'ять мільярдів євро прибутку щорічно.