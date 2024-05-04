Дохід з активів РФ: G7 обговорює надання Україні $50 млрд

Сполучені Штати ведуть переговори з колегами по Групі семи (G7: США, Канада, Японія, Британія, Німеччина, Франція, Італія) про надання Україні 50 мільярдів доларів допомоги та погашення відповідних витрат за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Факт обговорення підтвердила 3 травня Bloomberg міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Неназвані співрозмовники видання деталізували, що американська пропозиція спрямована на зняття занепокоєння деяких союзників, що використання самих заморожених активів може бути прирівняне до конфіскації.

Читайте також: Країни G7 більше не обговорюють конфіскацію заморожених активів РФ - FT

У країнах G7 заморожені 280 мільярдів доларів активів Центрального банку РФ, більшість - у Європейському Союзі. В ЄС 160 мільярдів євро цих активів принесли 3,9 мільярда євро прибутку. Як очікується, до 2028 року вони приноситимуть 5 мільярдів євро прибутку щорічно. "Центральним елементом пропозиції США є спрямування цих надходжень на збільшення обсягу підтримки, яку отримує Україна в найближчій перспективі", - пише Bloomberg.

Джерела видання кажуть, що розмір негайної допомоги Україні залежатиме від тривалості термінів погашення облігацій і від того, як довго активи були іммобілізовані для фінансування облігацій. Інший варіант передбачає, що союзники випустять облігації на 50 мільярдів доларів через спеціальний фонд, який буде фінансуватися за рахунок надприбутків.

"Пропозиція зводиться до того, щоб знайти спосіб надати Україні якомога більшу підтримку швидко шляхом кращої мобілізації прибутків, отриманих від заморожених активів", - ідеться в статті та додається, що пропозиція також дозволяє уникнути непропорційного тягаря для Європейського Союзу, в якому заморожена більшість коштів.

США прагнуть остаточно узгодити це питання на зустрічі лідерів G7 в Італії в червні, але джерела Bloomberg кажуть, що дискусія важка і може зайняти місяці. Одне з невирішених питань - хто гарантує повернення коштів, якщо російські активи будуть розморожені, - але видання зазначає, що цей ризик вважається низьким.