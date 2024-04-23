НАТО не збирається розміщувати ядерну зброю в нових країнах

Генсек НАТО Столтенберг прокоментував заяву президента Польщі про готовність до розміщення американської ядерної зброї в його країні. За словами Столтенберга, таких планів немає.

Північноатлантичний альянс (НАТО) не пропонує розміщувати ядерну зброю країнам, в яких її на даний момент немає, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Жодних планів щодо розширення чинної угоди про спільне використання ядерної зброї не існує, вказав він у вівторок, 23 квітня, під час спільного виступу з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком перед британськими солдатами в Польщі.

Дуда заявляв про готовність до розміщення ядерної зброї США в Польщі

Тим самим Столтенберг прокоментував слова президента Польщі Анджея Дуди про готовність його країни до розміщення на польській території американської ядерної зброї. "Якщо з боку наших союзників буде ухвалено рішення про розміщення ядерної зброї на нашій території в рамках спільних ядерних місій НАТО з метою зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО, ми до цього готові", - заявив глава польської держави в інтерв'ю газеті Fakt.

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Під час свого перебування в Канаді Дуда також зазначив, що дане питання вже "деякий час" обговорюється Польщею і США. "Я підіймав цю тему вже кілька разів", - заявив він і вказав на загрозу з боку сусідніх Білорусі та Росії. Він згадав мілітаризацію Калінінградської області РФ і розміщення російського тактичної ядерної зброї в Білорусі. Як Дуда, так і його радник з безпеки вже робили такі заяви в минулому.

Кремль погрожував заходами у відповідь

У Кремлі відреагували на заяву Дуди й попередили про заходи у відповідь у разі такого рішення. "Військові, зрозуміло, в разі реалізації таких планів аналізуватимуть ситуацію і в будь-якому разі будуть робити ... всі необхідні відповідні кроки, задля того, щоб гарантувати нашу безпеку", - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Своєю чергою, у Берліні вказали, що пропозиція Варшави загалом сприйнята позитивно.

Ядерна зброя США розміщена в декількох європейських країнах. За неофіційними даними, йдеться про Німеччину, Бельгію, Італію, Нідерланди та Туреччину. Офіційно ця інформація не розкривається.