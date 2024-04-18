Трамп зустрівся з Дудою: говорили про війну в Україні

Під час зустрічі, що пройшла в апартаментах Trump Tower на Мангеттені, Дональд Трамп і Анджей Дуда обговорили, зокрема, війну Росії проти України.

Президент Польщі Анджей Дуда та колишній президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися знову восени, повечеряли разом у Нью-Йорку. Зустріч пройшла в апартаментах Trump Tower на Мангеттені та тривала дві з половиною години.

Як повідомив у четвер, 18 квітня, передвиборний штаб Трампа, вони обговорили, зокрема війну Росії проти України. Крім України, обговорювали ситуацію на Близькому Сході та пропозицію Дуди щодо збільшення країнами НАТО цільового показника витрат на оборону з двох до трьох відсотків ВВП.

Трамп опублікував у власній соціальній мережі Truth Social відео з Дудою, в якому сказав: "Він мій друг. Ми провели чотири прекрасні роки разом. Можливо, нам доведеться зробити це знову".

Читайте також: Трамп назвав умову, за якої США залишаться в НАТО

Дуда, президентський термін повноважень якого закінчується в 2025 році, назвав їхню зустріч "дружньою" з "дуже приємною атмосферою". Його помічник Войцех Коларський описав її журналістам як "чудову зустріч двох друзів, які згадували час, коли протягом чотирьох років співпрацювали, перебуваючи на президентських посадах", пише AFP.

Втім, у Польщі цю зустріч сприйняли неоднозначно, зауважує Associated Press. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск критично поставився до вечері, але висловив сподівання, що Дуда використає її як можливість "підняти питання про те, щоб чітко стати на бік західного світу, демократії та Європи в українсько-російському конфлікті".

Читайте також: У Трампа пояснили, чому відхиляють запрошення Зеленського приїхати в Україну

Передвиборна дипломатія Трампа і дружба з Дудою

Як пише Reuters, президент Польщі був одним із найулюбленіших міжнародних партнерів Трампа під час його президентства. Дуда навіть пропонував побудувати в Польщі американську військову базу "Форт Трамп".

Попри те, що проти Трампа розглядається низка судових позовів, він найімовірніше, стане кандидатом в президенти США від Республіканської партії на виборах у листопаді.

Читайте також: Вибори в США. Чи зможе Трамп стати президентом, якщо його посадять?

Втім, ще навіть не будучи кандидатом в президенти, Трамп активно зустрічається зі світовими лідерами. Так, минулого тижня він обговорював політику НАТО та війну РФ проти України з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном, а в березні приймав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в своїй резиденції у Флориді.

Читайте також: Байден рокритикував Трампа за зустріч з Орбаном, який "прагне диктатури"