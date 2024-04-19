Члени НАТО нададуть Україні додаткові системи ППО

У НАТО проаналізували наявні ресурси та запевнили, що є системи ППО, які можуть бути надані Україні найближчим часом.

Члени НАТО мають надати додаткові системи протиповітряної оборони(ППО) Україні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю, 19 квітня, після кризової відеозустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО і президента України Володимира Зеленського.

"НАТО проаналізував наявні ресурси в рамках Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні", - зазначив Столтенберг.

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Протягом декількох місяців керівництво в Києві неодноразово зверталося до союзників з проханням надати більше боєприпасів і ресурсів для протиповітряної оборони.