НАТО та ЄС відреагували на дії Росії на кордоні з Естонією

Євросоюз, зокрема, очікує, що Москва надасть пояснення щодо демонтажу прикордонних буїв на річці Нарва і негайно поверне їх на місця, заявив Жозеп Боррель.

Північноатлантичний альянс (НАТО) "солідарний" з країною-членом Естонією після інциденту на кордоні з Росією на річці Нарва, заявив у п’ятницю, 24 травня, глава НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО солідарний з нашим союзником Естонією проти будь-якої загрози його суверенітету", - написав Столтенберг у соцмережі X після розмови з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас щодо зняття Росією буїв на Нарві, яка розділяє дві країни.

Між тим Європейський Союз зажадав від Росії пояснень щодо зняття буїв на кордоні з Естонією на річці Нарва та вимагає негайно повернути їх на місця. Про це вранці 24 травня заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Він назвав дії Москви неприйнятними.

"Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої лінії провокаційної поведінки та гібридних дій Росії, у тому числі на її морських та сухопутних кордонах у районі Балтійського моря, - заявив Боррель. - Такі дії неприйнятні. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо демонтажу буїв та їхнього негайного повернення".

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Раніше Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії повідомив, що російські прикордонники у ніч проти 23 травня зняли 24 з 50 світлових буїв, встановлених на річці Нарва для позначення судноплавного шляху.

За словами начальника прикордонного управління Східної префектури Еріка Пургеля, щовесни Естонія та Росія встановлюють на Нарві буї для запобігання навігаційним помилкам. "Якщо до початку війни РФ проти України установка буїв відбувалася багато в чому за згодою, то з 2023 року Росія не погоджується з позицією Естонії щодо розміщення буїв", - сказав Пургель та додав, що цього року російська сторона заявила про незгоду з розташуванням приблизно половини із запланованих 250 буїв.

Через інцидент тимчасовий повірений у справах Росії в Естонії Ленар Салімуллін у п'ятницю був викликаний в естонський МЗС, повідомив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.