"Перегляд" морських кордонів: з сайту уряду РФ зник проєкт

Із сайту уряду Росії у вівторок, 21 травня, зник проєкт міноборони РФ, яким пропонується "оновити" координати державного кордону Росії в територіальних водах біля материкового узбережжя та островів у Балтійському морі.

На порталі залишилася лише копія опису проєкту. Як стверджувалося в тексті документа, координати нібито треба "оновити" у східній частині Фінської затоки, а також у районі Балтійська та Зеленоґрадська у Калінінградській області - омитому Балтійським морем ексклаві РФ, відокремленому від неї Литвою та Польщею. Необхідність "оновити" координати кордону нібито була спричинена тим, що їхній перелік не відповідає "сучасній географічній обстановці".

У Литві заявили про "цілеспрямовану провокацію"

Відразу після розголосу про ініціативу міністерства оборони РФ сусідні країни заявили, що очікують офіційних роз'яснень від російської влади. Зокрема, міністерство закордонних справ Литви викликало представника Росії "для детальних пояснень". Там додали, що такі дії РФ можна розцінювати як цілеспрямовану провокацію, "спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств". "Це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці сусідніх країн і всієї Європи", - наголосили в МЗС.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав це "очевидною ескалацією проти НАТО і ЄС, на яку необхідно твердо відповісти".

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Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен нагадала, що конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права містить положення про визначення морських зон прибережної держави. "Варто пам'ятати, що спричинення плутанини - це також гібридний вплив", - написала вона у соціальній мережі X.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна теж припустив, що Росія намагається "створити плутанину". "Ми зберігаємо холодну голову", - зазначив він і додав, що підтримує тісні контакти з Фінляндією та Литвою щодо ймовірних планів РФ.

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