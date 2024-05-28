Боррель: Київ має право бити по території РФ західною зброєю

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав країни знайти баланс між страхом перед ескалацією та потребою українців захищатися від Росії.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель закликав країни знайти баланс між страхом перед ескалацією війни та потребою України захищатися, та наголосив, що Київ має право використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Як передає агенція AFP, про це він заявив у вівторок, 28 травня, на початку зустрічі з міністрами оборони країн-членів ЄС у Брюсселі.

"Згідно з законами війни, це цілком можливо і тут немає ніяких протиріч. Я можу мститися або воювати проти того, хто воює проти мене зі своєї території, - сказав він. - Треба збалансувати ризик ескалації та потребу українців захищатися".

Твердження Борреля підтримали кілька інших міністрів оборони на зустрічі в Брюсселі. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна не диктує обмежень і сподівається, що "інші країни, які мають інакшу позицію, змінять це". "Цілком можливо, що їм доведеться завдати ударів і всередині Росії", - сказала вона, додавши, що, на її думку, це не має бути предметом для дискусій.

Міністр оборони Естоній Ханно Певкур заявив, що "щиро сподівається, що всі країни, які мають ці активи, також дадуть дозвіл Україні". "Це не може бути нормальним, що Росія атакує з глибини українську територію, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

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Нагадаємо, 27 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі законодавців альянсу в Болгарії заявив, що західні держави повинні переглянути обмеження на використання Україною зброї, яку вони постачають, для ударів по території Росії, оскільки воно заважає здатності Києва захищатися.