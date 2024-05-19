Після атаки "шахедами" РФ заявила про збиття ATACMS у Криму

Росія атакувала Україну 37-ма "шахедами", які, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, збила ППО. У той же час Москва заявила про ракетно-дроновий удар з боку Києва.

Російська Федерація в ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, про що повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"В результаті протиповітряного бою усі 37 "шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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РФ заявила про відбиття атаки України

Тим часом міністерство оборони РФ вранці неділі заявило про відбиття ракетно-дронової атаки з боку України. За інформацією росіян, їхнє ППО минулої ночі нібито збило дев'ять ракет ATACMS та один безпілотник над територією анексованого Криму, три дрони над територією Бєлгородської області, а також 57 БпЛА - над територією Краснодарського краю.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв ввечері суботи заявив про відбиття ракетної атаки - у місті виявили уламки і суббоєприпаси. Про пошкодження не повідомляють.

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