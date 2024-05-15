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В Росії заявили про атаку на аеродром поблизу Севастополя

Анастасія Шепелева
15 травня 2024 р.

В міноборони РФ стверджують, що вночі над окупованим Кримом були збиті 10 далекобійних ракет ATACMS. Окупаційний "губернатор" Севастополя заявив про масовану атаку на місто та аеродром "Бельбек"

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Дим над окупованим Севастополем (вересень 2023)
Дим над окупованим Севастополем, вересень 2023 (архівне фото)Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

В районі Севастополя та військового аеродрому "Бельбек" в окупованому Росією Криму в ніч на середу, 15 травня, пролунали вибухи. Як стверджує так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв, російські військові вночі відбивали масовану атаку нібито Збройних сил України.

Зокрема, як стверджує він, кілька ракет було збито над акваторією Чорного моря та в районі військового аеродрому "Бельбек". Рятувальна служба Севастополя загасила загоряння від уламків, що впали в районі села Полюшко, додав представник окупаційної влади. За його даними, у районі вулиці Федорівської у Севастополі уламки збитої ракети впали в приватному секторі, ніхто не постраждав.

Очевидці кажуть про вибухи біля аеропорту "Бельбек"

Водночас у Telegram-каналі  "Крымский ветер" повідомили про низку вибухів у районі військового аеропорту "Бельбек", які сталися після атаки. За його даними, після звуків вибухів, схожих на роботу ППО, очевидці чули більш тихі, схожі на детонацію боєприпасів. Крім того, місцеві мешканці бачили "заграву", йдеться в дописі.

На супутникових знімках моніторингова група "Крымского ветра" відзначила три осередки пожеж на аеродромі "Бельбек" - у районі злітної смуги та місць стоянок літаків. За годину після атаки було видно, що вогнищ пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі стали сильніші.

В міноборони РФ заявили, що було збито 10 ракет ATACMS

Як заявили в російському міністерстві оборони, над територією Криму вночі нібито було збито 10 далекобійних ракет ATACMS.

Крім того, у російському відомстві стверджують, що також знищили дві протирадіолокаційні ракети HARM, дві керовані авіабомби "Hammer", два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха" та дев'ять БпЛА над територією Бєлгородської області. Також п'ять дронів нібито були знищені  над Курською областю, а ще три - перехоплені над територією Брянської області, стверджують в міноборони РФ. У російському відомстві традиційно відповідальність за атаку поклали на українську сторону. Україна офіційно ці закиди не коментувала.

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