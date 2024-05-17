Удари по "Бельбеку": знищено 3 винищувачі, свідчать знімки

Супутникові знімки свідчать про знищення двох Міг-31 та одного Су-27, а також пошкодження МіГ-29 на аеродромі біля окупованого Севастополя. Крім того, там було уражено склад палива.

Внаслідок ударів по військовому аеродрому "Бельбек" в окупованому РФ Криму були знищені три російські військові літаки і паливний комплекс біля головної злітно-посадкової смуги. Про це свідчать супутникові знімки американської компанії Maxar, які проаналізував і оприлюднив розслідувач газети The New York Times Крістіан Тріберт у п'ятницю, 17 травня, у соцмережі X.

Кадри демонструють, що два винищувачі МіГ-31 і винищувач Су-27 були були повністю знищені, а ще один винищувач МіГ-29 - пошкоджений, вказав він. За даними Тріберта, уламки продовжували горіти після атаки.

Аналогічний висновок про результати атаки на аеродром зробив також журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов, посилаючись на супутникові знімки від 16 травня. Згідно з його висновками, внаслідок ударів по аеродрому "Бельбек", "судячи з усього, було знищено щонайменше кілька МіГ-31 і склад палива".

За даними ЗМІ, військовий аеродром "Бельбек", що розташований в окупованому Криму поблизу Севастополя, був об'єктом ударів дві ночі поспіль - 15 та 16 травня. Проте міністерство оборони РФ 15 і 16 травня заявляло лише про збиття ракет і дронів на території Криму.

Так, згідно з твердженням міноборони РФ, 15 травня нібито були збиті 10 ракет ATACMS над Кримом, а 16 травня - нібито знищили чотири та "перехопили" ще два безпілотники над півостровом, а також збили два дрони над Тульською областю та ще кілька у низці інших регіонів РФ.

Ураження аеродрому та наслідки атак офіційна Москва не коментувала.