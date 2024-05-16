Україна атакувала військові об'єкти РФ у Криму і Тулі - ЗМІ

Вночі дрони ГУР атакували завод "Базальт" у Тулі, що працює на російський ВПК. Також повідомляється про другу за два дні атаку на військовий аеродром "Бельбек" в окупованому Криму.

У ніч проти четверга, 16 травня, українські підрозділи завдали ударів по декількох російських військових об'єктах в окупованому Криму, а також в російському місті Тула, повідомляють українські медіа.

"Українська правда " пише, що в Тулі безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України уразили виробничі потужності російського державного підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) "Базальт", що виготовляє озброєння та боєприпаси для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту РФ.

"У результаті планової роботи ГУР у ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", - заявив співрозмовник видання у розвідці.

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Військовий аеродром "Бельбек" уразили двічі за два дні

Крім того, низка ЗМІ з посиланням на кримські Telegram-канали пишуть про дві атаки на військовий аеродром "Бельбек" поблизу Севастополя в ніч проти 15 і 16 травня.

За даними партизанського руху "Атеш", 15 травня ракетним ударом був уражений головний склад ракетно-артилерійського озброєння на аеродромі, де зберігалась більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, якими росіяни атакують Україну. Партизани зауважують, що після ураження складу відбувалась багатогодинна детонація, суттєво пошкоджена інфраструктура аеродрому.

Своєю чергою російський Telegram-канал Astra стверджує, що того дня в районі "Бельбека" були уражені зенітний ракетний комплекс С-400, два літаки МіГ-31 та склад паливо-мастильних матеріалів. Також повідомляється про загибель двох російських військових і поранення ще 13.

16 травня, за даними Astra, на аеродромі знищили заправну станцію, виникла пожежа.

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У РФ підтвердили атаки, але не кажуть про наслідки

Міністерство оборони РФ 15 і 16 травня також повідомляло про атаки у зазначених регіонах. Утім воно заявляло лише про збиття ракет і БпЛА.

Там стверджують, що 15 травня збили 10 балістичних ракет ATACMS над Кримом, а 16 травня - нібито знищили чотири та "перехопили" ще два безпілотники над півостровом, а також збили два дрони над Тульською областю та ще кілька у низці інших регіонів РФ.

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