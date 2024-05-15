Паливну базу в Ростовські області атакували дрони ГУР - ЗМІ

Два БпЛА атакували російську паливну базу на Ростовщині. Це була операція української розвідки, а внаслідок удару зайнялася пожежа.

Вранці в середу, 15 травня, дрони атакували паливну базу в Пролетарському районі Ростовської області Росії, повідомив у Telegram губернатор регіону Василь Голубєв.

За його словами, атаку здійснили два безпілотники, сталося два вибухи, але "займання палива це не викликало", постраждалих немає.

Українські медіа з посланням на джерела пишуть, що внаслідок удару на базі почалася пожежа, яка триває досі.

"Планова робота ГУР (головного управління розвідки міністерства оборони України. - Ред.), цілі уражені, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях", - повідомив співрозмовник "Суспільного" в спецслужбі.

Атаки дронів по об'єктах виробництва і зберігання палива в РФ

Українські спецслужби - ГУР і Служба безпеки України (СБУ) - систематично завдають ударів по об'єктах виробництва і зберігання палива в Росії від початку року. Серед уражених цілей - низка нафтопереробних заводів (НПЗ), нафтобази, паливні бази та інша інфраструктура.

На тлі нарікань союзників, зокрема США, на ці атаки, їхня інтенсивність зменшилась наприкінці березня - у першій половині квітня. Втім згодом вони відновилися і навіть посилились.

Так, 27 квітня дрони уразили НПЗ у Самарській області РФ, у ніч на 1 травня - у Рязанській та Воронезькій областях, у ніч на 9 травня атакували нафтобазу на Кубані, а вдень - НПЗ у Башкирії за півтори тисячі кілометрів від кордону України.

10 травня під ударом був НПЗ у Калузькій області, після цього два дні поспіль дрони атакували Волгоградський НПЗ, 14 травня - потяг з паливом під Волгоградом.

Також БпЛА наносять удари по заводах та інших об'єктах, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.