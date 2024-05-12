Дрони другу ніч поспіль атакували Волгоградський НПЗ

На Волгоградському нафтопереробному заводі (НПЗ) у Росії в ніч проти неділі, 12 травня, виникла пожежа. За даними російських Telegram-каналів, до цього неподалік було чутно характерний звук дронів, а тоді пролунало кілька гучних вибухів.

Як повідомив губернатор області Андрій Бочаров, загоряння сталося внаслідок атаки безпілотників. "У результаті наслідків падіння БпЛА з подальшою детонацією на майданчику Волгоградського НПЗ виникло займання. Пожежу ліквідовано. Жертв немає", - заявив він.

Напередодні українські ЗМІ повідомляли про удар дронів по Волгоградському НПЗ у ніч проти 11 травня. За їхніми даними, безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України уразили дві установки первинної переробки нафти та кабель управління холодильниками, внаслідок чого відключилися сім із них, а також була пошкоджена димова труба печі. Російські ЗМІ та влада про цю атаку не повідомляли.

Попередній раз цей ННЗ атакували дрони Служби безпеки України (СБУ) в лютому. Волгоградський НПЗ, введений в експлуатацію в 1957 році, зараз належить компанії "Лукойл". Він є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Завод переробляє нафту на паливо та компоненти олій. Його потужність складає 14,8 мільйона тонн на рік. Здебільшого продукція цього НПЗ постачається до південних регіонів Росії, а частина йде на експорт.

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Атаки українських дронів на НПЗ у Росії

З початку весни посилилися атаки на російські нафтозаводи.

Зокрема, 12 березня сталася пожежа на одному з найбільших у Росії НПЗ - Нижегородському, 13 березня дрони завдали ударів по Рязанському та Новошахтинському НПЗ під Ростовом-на-Дону, 16 березня атакували два нафтозаводи в Самарській області, 17 березня - завод у місті Слов'янськ-на-Кубані.

27 квітня безпілотники знову атакували на Слов'янський НПЗ, у ніч на 1 травня - уразили НПЗ у Рязанській та Воронезькій областях РФ.

У ніч на 9 травня українські БпЛА атакували нафтобазу на Кубані, а вдень - НПЗ у Башкирії за півтори тисячі кілометрів від кордону України. У ніч на 10 травня - НПЗ у Калузькій області.

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