Розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому "Бельбек"

Ударом 31 січня по аеродрому "Бельбек" у Криму українці знищили бункер координаційного пункту управління РЛС, що значно погіршить здатність РФ координувати дії авіації в регіоні Чорного моря, зазначила розвідка Британії.

Українці під час удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму 31 січня знищили бункер координаційного центру управління радіолокаційними станціями (РЛС), що матиме значний вплив на здатність Росії координувати діяльність авіації в Чорноморському регіоні. Про це йдеться в звіті військової розвідки Великобританії.

"Це майже напевно погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність в регіоні Чорного моря, збільшуючи залежність від і так уже перевантаженого парку літаків A-50, а також на все виснаженіших фахівців, які можуть керувати повітряними операціями", - йдеться в огляді, оприлюдненому в суботу, 10 лютого, міністерством оборони країни у соціальній мережі Х.

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Британські розвідники вказують, що РФ відводить значну роль наземним пунктам управління, таким як у Бельбеці, для координації повітряних дій, особливо з винищувачів. "Майже напевно, російські пілоти та наземний персонал страждають від бойової втоми. Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму лише посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку", - додається в звіті.

Як повідомлялося, за даними Збройних сил України (ЗСУ), по аеродрому "Бельбек" у Криму було п'ять "прильотів", уражені щонайменше три російські літаки та особовий склад.