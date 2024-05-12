Дрони ГУР атакували військові об'єкти РФ у трьох областях

Під атакою українських безпілотників опинились російські нафтобаза "Калуганефтепродукт", Новолипецький металургійний комбінат і Волгоградський нафтопереробний завод - уже не вперше.

Дрони Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України атакували в ніч проти неділі, 12 травня, військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбі.

Під вогнем безпілотників опинились Волгоградський нафтопереробний завод (НПЗ), нафтобаза "Калуганефтепродукт" і Новолипецький металургійний комбінат. "Ці військові цілі уражено з використанням БпЛА українського виробництва. Роботу буде продовжено", - цитує "Українська правда " свого співрозмовника.

Місцева влада Волгоградської та Липецької областей РФ підтвердила атаки.

НПЗ у Волгограді атакували другу ніч поспіль, НПЗ під Калугою - вдруге за три дні, а меткомбінат у Липецьку - втретє з лютого.

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Атаки українських БпЛА на російські НПЗ

З початку весни посилилися українські атаки на російські нафтозаводи.

12 березня сталася пожежа на одному з найбільших у Росії НПЗ - Нижньогородському, 13 березня дрони завдали ударів по Рязанському та Новошахтинському НПЗ під Ростовом-на-Дону, 16 березня атакували два нафтозаводи в Самарській області, 17 березня - завод у місті Слов'янськ-на-Кубані.

27 квітня безпілотники знову атакували на Слов'янський НПЗ, у ніч на 1 травня - уразили НПЗ у Рязанській та Воронезькій областях РФ, у ніч на 9 травня атакували нафтобазу на Кубані, а вдень - НПЗ у Башкирії за півтори тисячі кілометрів від кордону України.

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