Пісторіус скептично оцінив круговий обмін ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) не вважає круговий обмін з Великобританією вирішенням багатомісячних дебатів щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Федеральний уряд не думає, що це "суттєво вплине на ситуацію", заявив Пісторіус ввечері понеділка, 11 березня, після спеціального засідання комітету з питань оборони Бундестагу, передає AFP.

Відповідаючи на запитання, чи буде ця ідея прийнятним рішенням щодо постачання ракет, Пісторіус відповів: "Я так не думаю".

9 березня інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон у відповідь на запитання журналіста припустив, що між Німеччиною і Великобританією міг би відбутися круговий обмін, і що британський уряд готовий "розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України".

"Але на цьому все і закінчилося", - прокоментував цю пропозицію 11 березня Пісторіус.

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Шольц проти Taurus для ЗСУ, Бербок згодна на кругові поставки ракет

У рамках кругового обміну, на думку Кемерона, Німеччина могла б передати Великобританії крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу, а Лондон, своєю чергою, поставив би Україні додаткову партію ракет Storm Shadow.

Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) досі відкидає постачання крилатих ракет Taurus, на якому наполягає Україна. На пресконференції в Берліні в понеділок він повторив свою відмову: "Моя позиція чітка". Він заявив, що його робота канцлера полягає в тому, щоб "робити точні заяви і не викликати жодних оманливих очікувань".

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що вона не проти пропозиції британського колеги надати Україні додаткові крилаті ракети шляхом кругового обміну. "Це може бути опцією", - вважає урядовиця.