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ЗМІ: США фіналізують план ослаблення обмежень на удари по РФ

Дмитро Шварц
12 вересня 2024 р.

Посадовці у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, яку Україна може уражати зброєю американського та британського виробництва, пише Politico.

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Ракета ATACMS
Ракета ATACMS (ілюстративне фото)Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Білий дім завершує розробку плану, який передбачає послаблення деяких обмежень щодо того, як Україна може використовувати зброю, надану США. Про це за посиланням на західного посадовця та да інших джерела, знайомих з обговореннями, повідомило у середу, 11 вересня, видання Politico.

За словами одного з учасників дискусій, переговори проводилися у невеликій групі офіційних осіб у Білому домі. Деталі плану ще узгоджуються. Але посадовці у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, яку Україна може уражати зброєю американського та британського виробництва. Вони також обговорили, як запобігти додатковим транскордонним атакам з боку Росії, зокрема згоду США дозволити Україні використовувати британські ракети великої дальності, які містять американські частини, для завдання ударів по території Росії, пише Politico.

У Раді національної безпеки США відмовилися коментувати виданню цю інформацію.

The Guardian: Блінкен "дав найсильніший натяк"

Водночас, як   пише британська газета The Guardian у публікації у середу, 11 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен "дав найсильніший натяк" на те, що Білий дім збирається зняти обмеження на використання Україною дальнобійної зброї, поставленої Заходом, для ударів по ключових військових об'єктах в Росії. Як припускає видання, цілком можливо, що рішення вже було ухвалене в приватному порядку.

The Guardian вказує, що під час виступу в Києві разом з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, Блінкен заявив, що США "з першого дня" були готові адаптувати свою політику в міру зміни ситуації на полі бою в Україні. "Ми будемо продовжувати це робити", - наголосив він. 

Міністр закордонних справ Великобританії також припустив, що відправка Іраном балістичних ракет до Москви, про яку стало відомо цього тижня, змінила стратегічне мислення в Лондоні та Вашингтоні. За його словами, це була "значна і небезпечна ескалація".

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The Guardian: Рішення по Storm Shadow вже є

Окрім того, за інформацією The Guardian від джерел в британському уряді, рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії вже ухвалене. Втім не очікується, що воно буде публічно оголошене в п'ятницю, 13 вересня, коли прем'єр-міністр Великобританії Крі Стармер зустрінеться з Джо Байденом у Вашингтоні.

Обидва лідери планують обговорити війну в Україні та шляхи її припинення в рамках широкої зовнішньополітичної дискусії, хоча вони уникатимуть зосередження на будь-якій окремій системі озброєнь, оскільки мета розмови є стратегічною, зазначає газета.

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"Спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі із Зеленським не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow, додали джерела. Але публічне оголошення про ракети дальнього радіусу дії в Києві було б розцінене як надмірно провокаційне", - пише The Guardian.

Також цілком ймовірно, що щодо використання Україною ракет, які мають дальність дії щонайменше 300 кілометрів, все ще існуватимуть обмеження, аби "уникнути необдуманих або непотрібних атак", пише видання.

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ?

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