  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Блінкен у Києві: США виділяють $717 млн на підтримку України

Ольга Журавльова
11 вересня 2024 р.

Нова американська фінансова допомога піде на відновлення пошкодженої російськими ударами енергетичної інфраструктури, гуманітарні програми та розмінування, оголосив Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

https://p.dw.com/p/4kWSu
Державний секретар США Ентоні Блінкена
Ентоні Блінкен анонсував нову допомогу УкраїніФото: Roberto Schmidt/Pool photo via AP/picture alliance

Державний секретар США  Ентоні Блінкен  оголосив під час візиту до Києва в середу, 11 вересня, виділення 717 мільйонів доларів нової економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Відновлення енергетики, розмінування та гуманітарна підтримка

325 мільйонів доларів з цієї суми спрямують на енергетичну допомогу: ремонт та відновлення після російських ударів українських енергогенеруючих потужностей, забезпечення аварійного резервного живлення для критично важливих служб і посилення фізичної безпеки енергетичної інфраструктури.

290 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, яка включатиме програми забезпечення продовольством, водою, житлом, охорону здоров'я й освіту для постраждалих від війни жителів України та біженців за її межами.

102 мільйони доларів будуть використані на заходи з розмінування в Україні, передає американське інформаційне агентство Associated Press.

Блінкен перебуває в Києві разом із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, який анонсував фінансову допомогу Україні на понад 780 мільйонів доларів.

Наприкінці минулого тижня США оголосили, що надішлють Україні військову допомогу на ще 250 мільйонів доларів, а Британія - на понад 200 мільйонів доларів. До чергових партій зброї увійдуть зокрема ракети протиповітряної оборони.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент США Джо Байден

Байден: США "працюють" над зняттям обмежень на використання Україною далекобійної зброї

Байден: США "працюють" над зняттям обмежень на використання Україною далекобійної зброї

Білий дім "працює над питанням" зняття обмежень на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів по території Росії, заявив президент США Джо Байден.
Конфлікти11 вересня 2024 р.
Зруйнований ЗСУ міст на Курщині

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ? (20.08.2024)

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ? (20.08.2024)

На тлі наступу України в Курській області знову спалахнула дискусія про те, чи можуть ЗСУ бити західною зброєю по військовим цілям вглиб РФ. Чи є шанси на зняття цих обмежень тепер? DW опитала західних експертів.
Конфлікти21 серпня 2024 р.02:23 хв.