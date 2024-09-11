Британія оголосила масштабну допомогу Україні

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі під час візиту до Києва анонсував фіндопомогу Україні на 600 мільйонів фунтів.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі під час візиту до Києва в середу, 11 вересня, анонсував фінансову допомогу Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 780 мільйонів доларів).

Як ідеться у повідомленні британського МЗС , 242 мільйони фунтів виділять на 2024-2025 роки для негайних гуманітарних, енергетичних і стабілізаційних потреб, а також для підтримки реформ, відновлення та реконструкції. А до кінця року Британія планує надати кредитні гарантії для Світового банку на 484 мільйони доларів для підтримки економічної стабільності в Україні. Кошти будуть спрямовані на утримання шкіл і лікарень, оплату праці державних працівників і фінансування пенсій.

Нова партія зброї для України

Своєю чергою міністр оборони Великобританії Джон Гілі підтвердив 11 вересня, що до кінця року Україна отримає сотні додаткових ракет протиповітряної оборони, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

За його словами, у рамках зобов'язань, оголошених у квітні, в Україну вже були доставлені партія ракет ППО, обладнання для винищувачів F16, самохідні гармати AS90, військові катери та морські гармати. "Невибіркові напади Росії на український народ та інфраструктуру, часто далеко за лінією фронту, підкреслюють нагальну потребу продовжувати посилювати підтримку України. Тому я радий підтвердити, що додаткова допомога надійде в Україну до кінця цього року", - сказав міністр.

З лютого 2022 року Британія надала Україні 695 мільйонів фунтів невійськової підтримки, а також 2,5 мільярда доларів кредитних гарантій, які до 2027 року зростуть до п'яти мільярдів доларів. Раніше цього року прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зобов'язався виділяти по три мільярди фунтів щорічно на військову допомогу Україні протягом необхідного їй періоду.