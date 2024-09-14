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Шольц про удари вглиб РФ з німецької зброї: Позиція незмінна

Максим Сидоржевський
14 вересня 2024 р.

Україна не отримає від ФРН дозволу бити вглиб Росії з німецької зброї, навіть якщо інші країни вирішать інакше щодо наданих ними озброєнь, заявив Олаф Шольц.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Олаф Шольц проти ударів вглиб РФ з німецької зброїФото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на тлі дискусії щодо можливого дозволу Україні завдавати ударів по цілях в РФ з західної далекобійної зброї заявив, що його позиція стосовно цього залишається незмінною - Київ не отримає від Берліна дозволу завдавати ударів углиб Росії з німецької далекобійної зброї. 

"Я дотримуватимуся своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше", - наголосив Шольц у суботу, 14 вересня, під час спілкування з виборцями в місті Пренцлау у федеральній землі Бранденбург.

Канцлер додав, що не надаватиме такого дозволу, оскільки вбачає в цьому потенційну "проблему".

Шольц обіцяє продовжувати військово підтримувати Україну

При цьому Шольц пообіцяв, що Німеччина продовжить військово підтримувати Україну

Канцлер зазначив, що розв'язана Росією війна проти України є "також з російської точки зору безглуздою", враховуючи втрати сотень тисяч військових російської армії вбитими та пораненими та розірвані економічні зв'язки РФ з багатьма країнами світу. "І після цього Україна матиме сильнішу армію, ніж раніше", - цитує його Reuters.

На його думку, мирне вирішення військового конфлікту буде можливим лише тоді, коли Росія визнає, що Україна не є її васальною державою.

Наприкінці травня цього року уряд Німеччини оголосив, що дозволяє українській армії застосовувати німецьку зброю для ударів по цілях у Росії поблизу Харківської області. Водночас Шольц неодноразово публічно заявляв, що виступає проти надання далекобійної зброї Україні, зокрема крилатих ракет Taurus. Таку позицію він обґрунтовував тим, що прагне уникнути ескалації між Росією та НАТО і втягування альянсу у війну.

13 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що можливий дозвіл партнерів по НАТО на застосування Україною далекобійної зброї проти цілей у Росії підпадає під дію міжнародного права.

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

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