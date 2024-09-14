Байден та Стармер поки не озвучили рішення щодо ударів по РФ

Президент США Джо Байден зустрівся з прем'єром Великобританії Кіром Стармером у Вашингтоні. Два лідери підтвердили підтримку України, проте не зробили жодних заяв щодо дозволу ЗСУ бити по території РФ західною зброєю.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час зустрічі у Вашингтоні у п'ятницю, 13 вересня, "підтвердили непохитну підтримку України", йдеться у пресрелізі Білого дому.

Втім, жодних заяв про те, чи було ухвалене рішення стосовно перегляду обмежень для Збройних сил України (ЗСУ) на удари західною зброєю вглиб території РФ, не пролунало.

Водночас президент США та прем'єр Великобританії "висловили глибоке занепокоєння" у зв'язку з тим, що Іран та Північна Корея надають летальну зброю Росії та з тим, що Китай підтримує російську оборонно-промислову базу, йдеться в повідомленні Білого дому.

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Відданість безпеці Ізраїлю

Байден та Стармер також "підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю" та наголосили на нагальній потребі в досягненні угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і збільшити допомогу в Секторі Гази. Також лідери наголосили на необхідності для Ізраїлю "робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації в Газі".

Білий дім також повідомляє, що обидва лідери засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі та обговорили американсько-британську співпрацю в галузі чистої енергетики і передових технологій, в рамках безпекового альянсу AUKUS, а також можливості поглиблення американсько-британських економічних зв'язків.

Байден, своєю чергою, наголосив на своїй підтримці Белфастської угоди та її ролі у підтримці миру і стабільності в Північній Ірландії.

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Заяв щодо ударів по РФ не очікувалося - Кірбі

Сполучені Штати не планували за підсумками переговорів лідерів оголошувати нову політику щодо України та використання ракет дальнього радіусу дії. Як передає Reuters, про це у п'ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Немає жодних змін у нашій позиції щодо надання Україні ракет дальнього радіусу дії для використання на території Росії, - сказав Кірбі на брифінгу. - Я б не очікував якихось серйозних заяв щодо цього".

Кірбі також сказав, що в США серйозно сприйняли заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна застосовуватиме ракети дальнього радіусу дії західного виробництва для ударів по Росії.

"Це не та риторика, якої ми не чули від нього раніше, - сказав Кірбі. - Він, очевидно, довів здатність на агресію (...) тому так, ми сприймаємо ці коментарі серйозно".

Нагадаємо, днями британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді повідомила про те, що Великобританія ухвалила рішення дозволити Україні застосовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Президент РФ Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що застосування Україною західних далекобійних ракет для ударів по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. За його словами, "зміниться сама суть конфлікту", а Росія "ухвалюватиме відповідні рішення з огляду на ті загрози, які будуть створюватися".

У відповідь на це британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Великобританія не прагне конфлікту з Росією.

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