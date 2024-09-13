Туск не хвилюється через заяви Путіна щодо ударів по РФ

За словами польського прем'єра, заява Путіна про нібито пряму участь НАТО у війні у разі, якщо Україна битиме західними ракетами по території РФ, "радше свідчить про складну ситуацію, в якій опинилися росіяни на фронті".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не хвилюється через заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Захід нібито безпосередньо воюватиме з Росією, якщо дозволить Україні завдавати ударів по російській території далекобійними ракетами західного виробництва. Про це він заявив під час пресконференції у п'ятницю, 13 вересня, передає Reuters.

"Необхідно дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні та на українсько-російському фронті, але я б не надавав надмірного значення останнім заявам президента Путіна, - заявив Туск. - Вони радше свідчать про складну ситуацію, в якій опинилися росіяни на фронті".

The Guardian: рішення по Storm Shadow вже є

Днями британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді повідомила про те, що Великобританія ухвалила рішення дозволити Україні застосовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Саме тому, за даними джерел видання, й відбувся спільний візит до Києва 11 вересня держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Великобританії Девіда Леммі. Втім не очікується, що це рішення буде публічно оголошене 13 вересня коли прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Президент РФ Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що застосування Україною західних далекобійних ракет для ударів по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. За його словами, "зміниться сама суть конфлікту", а Росія "ухвалюватиме відповідні рішення з огляду на ті загрози, які будуть створюватися".

У відповідь на це британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Великобританія не прагне конфлікту з Росією.

Тим часом Росія заявила, що висилає з Москви шістьох британських дипломатів, у діях яких нібито "були виявлені ознаки проведення розвідувально-підривної діяльності".