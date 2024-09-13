Пісторіус: Міжнародне право допускає удари вглиб Росії

США і Великобританія можуть самі вирішувати, як Києву застосувати проти РФ надану цими країнами зброю, зазначив Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) вважає, що можливий дозвіл партнерів по НАТО на застосування Україною далекобійної зброї проти цілей у Росії підпадає під дію міжнародного права. Про це він заявив під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом у Берліні в п'ятницю, 13 вересня, повідомляє агентство AFP. "Міжнародне право це допускає", - сказав Пісторіус, уточнивши, що США і Великобританія мають "вирішувати так" щодо поставленої ними Києву зброї.

Щодо погроз президента РФ Володимира Путіна про те, що такий дозвіл означатиме вступ НАТО у війну, Пісторіус сказав: "Погрози Путіна - це погрози Путіна. Це все, що потрібно сказати. Він погрожує, коли хоче, і заманює, коли вважає за потрібне". Очільник міноборони ФРН додав, що Путін неодноразово погрожував останніми роками з метою не дати західним країнам підтримати Україну, однак це не повинно вплинути на надання їй усього необхідного для повернення територій.

ФРН і Литва підписали угоду про розміщення бригади Бундесверу

Пісторіус і Кащюнас підписали в Берліні угоду про заплановане постійне розміщення німецької бригади в Литві. Як повідомлялося раніше, уряд Німеччини на тлі повномасштабної війни РФ проти України вирішив зміцнити східний фланг НАТО і розмістити в Литві на постійній основі бригаду Бундесверу чисельністю приблизно п'ять тисяч осіб, яка має досягти стану повної боєготовності до 2027 року.

Укладена угода створює правову основу для розгортання. Міністри домовилися на зустрічі, що "перші сили" бригади розмістять "на тимчасовій основі" наступного року. Це будуть частини штабної та допоміжної роти, телекомунікаційної роти і сил матеріально-технічного та медичного забезпечення, уточнює агентство AFP.

Прем'єр Великобританії: Ми не шукаємо конфлікту з Росією

Глава британського уряду Кір Стармер напередодні заявив, що його країна "не шукає конфлікту" з Росією. Таким чином він спростував заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що застосування Україною західних далекобійних ракет для ударів по цілях у глибині російської території означатиме "пряму участь" у війні країн НАТО.

Цю заяву Стармер здійснив перед візитом до США. 13 вересня він зустрінеться у Вашингтоні з президентом Джо Байденом. Однією з тем їхніх переговорів, як очікується, буде можливість для України використовувати західні ракети для ударів углиб РФ.

ЗМІ: Лондон дозволив Україні бити західними ракетами по Росії

Напередодні Великобританія дозволила Україні застосовувати крилаті ракети Storm Shadow, які вона постачає, для ударів по території Росії. Про це з посиланням на джерела в уряді королівства написала газета The Guardian у статті, присвяченій спільному візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Великобританії Девіда Леммі до Києва 11 вересня. Видання додає, що на використання ракет Україною, вочевидь, буде запроваджено обмеження, "щоб уникнути нерозважливих або непотрібних атак".

Інформація про те, що США ухвалили аналогічне рішення щодо ракет, які вони постачають Україні, не надходила. Наприкінці серпня представник Пентагону заявив, що Вашингтон, як і раніше, не дозволяє Києву бити американськими ракетами вглиб території РФ. Змінити позицію щодо цього питання США 12 вересня закликала Польща.

Путін: "Це буде участю НАТО у війні"

Президент РФВолодимир Путін того самого дня заявив, що застосування західної високоточної зброї великої дальності для ударів України по території Росії означатиме пряму участь країн Північноатлантичного альянсу у війні. У цьому разі зміниться "сама суть конфлікту" в Україні, а Росія "ухвалюватиме відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які будуть створюватися", пригрозив Путін.