ЄС не змінив позиції щодо зброї для ЗСУ після слів Путіна

ЄС не змінив позиції щодо зброї для ЗСУ після слів Путіна13 вересня 2024 р.
Висловлювання президента РФ Володимира Путіна про те, що можливе застосування Україною західної високоточної зброї великої дальності проти РФ нібито буде прямою участю країн НАТО у війні, не вплинуть на позицію всередині Європейського Союзу з цього питання. Про це заявив на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, 13 вересня, офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
"Помилкові висловлювання Путіна не змінять нашу позицію, поки він продовжує свою незаконну агресію проти України, а отже, атакує і нас у західних демократичних частинах світу, - сказав він, додавши, що президент Росії постійно робить "помилкові" коментарі. - Звичайно, ніщо з того, що він говорить, не змінить наших позицій".
Дискусія про дозвіл Україні бити вглиб РФ триває
Стано нагадав, що дискусія про скасування обмежень на використання Україною зброї, наданої країнами-членами ЄС, триває. Її результати, за словами дипломата, - це зняття встановлених раніше обмежень окремими країнами.
Єдиної позиції Євросоюзу в цьому питанні немає. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловлюється за зняття обмежень і закликає до цього всі держави блоку. Однак на останньому неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри вирішили, що кожна країна має право ухвалювати це самостійно, виходячи з власних інтересів у сфері безпеки.
Путін заявив про те, що застосування західної високоточної зброї великої дальності для ударів України по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні, в інтерв'ю кореспондентові телеканалу "Россия 1" Павлу Зарубіну 12 вересня. За словами Путіна, у разі таких дій зміниться "сама суть цього конфлікту", і Росія "ухвалюватиме відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які нам створюватимуть".