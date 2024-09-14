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ПолітикаУкраїна

Стармер: про удари по РФ говоритимуть на Генасамблеї ООН

Дмитро Шварц
14 вересня 2024 р.

За словами британського прем'єра, рішення щодо використання Storm Shadow для ударів по Росії ще не ухвалене. Втім, він натякнув, що імовірний розвиток подій може відбутися на засіданні Генасамблеї ООН, пише Politico.

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Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер
Прем'єр-міністр Великобританії Кір СтармерФото: Claudia Greco/AP Photo/picture alliance

Остаточне рішення щодо дозволу для України на використання британських ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів по території Росії ще не ухвалене, заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Водночас він натякнув, що подальший розвиток подій може мати місце на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця,пише Politico у суботу, 14 вересня.

"Очевидно, що ми повернемося до цього питання на ГА ООН через кілька днів з більш широким колом осіб", - цитує його видання.

Стармер наполягав на тому, що зустріч з Байденом "не була присвячена конкретним спроможностям", але додав: "Ми зайняли сильну позицію". Також він заперечив, що його увага на "наступні кілька тижнів і місяців" зосереджена на забезпеченні тактики щодо України перед президентськими виборами в США.

Жодних заяв про обмеження для України 

Нагадаємо, після зустрічі Байдена та Стармера Білий дім не зробив жодних заяв про те, чи було ухвалене рішення стосовно перегляду обмежень для Збройних сил України на удари західною зброєю вглиб території РФ.

Днями британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді повідомила про те, що Великобританія ухвалила рішення дозволити Україні застосовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Президент РФ Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що застосування Україною західних далекобійних ракет для ударів по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. За його словами, "зміниться сама суть конфлікту", а Росія "ухвалюватиме відповідні рішення з огляду на ті загрози, які будуть створюватися".

У відповідь на це британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Великобританія не прагне конфлікту з Росією.

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ?

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