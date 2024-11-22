Росія вдарила по Україні новим видом балістики: що відомо?

Україна зазнала атаки новітньою російською балістичною ракетою. Поки аналітики спекулюють на тему типу ракети, в Україні оприлюднили свої попередні висновки. Які технологічні можливості протистояти цій загрозі?

У ніч на 21 листопада російські військові застосували проти українського міста Дніпра балістичну ракету нового типу, оснащену боєголовкою з суббоєприпасами. У Повітряних силах ЗСУ, одразу заявили, що було застосовано в бойових умовах міжконтинентальну балістичну ракети (МБР).

Тож виходило, що Україна стала першою країною у світі, на території якої під час конфлікту було застосовано цей вид озброєнь.

У Кремлі кажуть про "Орешник", а це - не МБР

Президент Росії Володимир Путін у четвер виступив зі зверненням, у якому заявив, що удар по Дніпру було здійснено балістичною ракетою середньої дальності (БРСД) "Орешник", назвавши цей удар "успішним випробуванням". За словами Путіна, йшлося про "балістичну ракету в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні". Путін також пригрозив, що "об'єкти для ураження в ході подальших випробувань наших новітніх ракетних комплексів будуть визначатися нами, виходячи з загроз безпеці РФ".

А ще Путін дав зрозуміти, що цей удар - далеко не останній, тож такі системи як "Орешник" і надалі застосовуватимуться. Путін впевнений, що сучасні засоби ППО нібито не здатні перехопити ракети "Орешник", оскільки ті, за його словами, атакують зі швидкістю 10 махів або 2,5-3 кілометра в секунду. Жодних інших подробиць щодо характеристик ракети Путін не наводив.

Ліквідація наслідків удару по Дніпру 21 листопада Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipr/picture alliance

Речник Кремля Дмитро Пєсков теж сказав, що не йдеться про МБР. "Ця ракета не є міжконтинентальною, а ракетою середньої дальності", - цитує його слова агенція "Інтерфакс". Він розповів, що Москва за пів години до пуску попередила США "в явковому, автоматичному режимі", що вона застосує такий вид озброєнь.

Вашингтон підтвердив, що йшлося не про МБР

Сполучені Штати Америки підтвердили, що Україну атакували саме експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, дані України про те, що удару завдали МБР були початковою оцінкою, проте після детальнішого вивчення вдалося встановити, що це була балістична ракета середньої дальності (БРСД), створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-26 "Рубеж", пояснили в Пентагоні.

"Експериментальність цієї зброї полягає в тому, що вона вперше була застосована на полі бою", - зазначила речниця Пентагону. Водночас Сінгх запевнила, що США не відмовляться від підтримки Києва. "Україна витримала незліченну кількість атак з боку Росії, включаючи ракети зі значно більшими боєголовками, ніж ця зброя. Отже, ми продовжуватимемо підтримувати Україну тим, що їй потрібно", - наголосила Сінгх.

Вона розповіла, що США були поінформовані незадовго до запуску "через канали зменшення ядерних ризиків". Цю ж інформацію підтвердили і в Білому домі. У Вашингтоні також додали, що не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю проти України.

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Що відомо українським розвідникам?

Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО) також оприлюднило низку подробиць щодо застосованого державою-агресоркою ракетного комплексу. За даними ГУР, йдеться про "балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кєдр"".

Також там уточнили, що підльотний час випущеної російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до цілі в місті Дніпрі становив 15 хвилин. "На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна - оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів", - йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою ГУР.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький припустив, що кількість таких ракет у РФ може становити близько 10 одиниць. "Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", - сказав Скібіцький, якого цитує інформагенція "Укрінформ".

Раніше джерела інформагентства AFP у Вашингтоні оцінювали кількість наявних російських ракет цього типу в "лише кілька експериментальних ракет". Крім того, Скібіцький навів низку інших подробиць про цей комлекс. "Росія, використовуючи війну, зробила тестове дослідження нового ракетного комплексу в бойових умовах. Це дослідницько-бойове використання", - зазначив він. За даними посадовця, РФ у 2018-2019 роках розпочала нову дослідницько-конструкторську роботу, яка називалася "Кєдр РВ". Перше випробування цієї ракети провели в червні 2021 року з космодрому "Плесецьк", а ще були пуски в жовтні 2023 та червні 2024 року, додав він.

Аналітики про російські ракети

Ще до оприлюднення даних Пентагону й ГУР МОУ низка провідних спеціалізованих ресурсів присвятили цьому питанню серію публікацій. За їхніми припущеннями, в даному разі йдеться про ракету, в основу якої ліг російський ракетний комплекс РС-26 "Рубіж". Як зазначає американський спеціалізований ресурс The War Zone , сам РС-26 "Рубіж" - є похідною від іншої твердопаливної балістичної ракети РФ - МБР "Ярс".

Натомість автори українського видання Defence Express схилялися до думки, що РС "Рубіж" є радше "реінкарнацією" відомого радянського РСД-10 "Піонер"​ (за класифікацією НАТО SS-20) та підпав під дію Договору про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності (ДРСМД).

Незалежно від того, який саме тип попередніх радянських чи російських розробок ліг в основу цього комплексу, РФ справді має "всі можливості для того, щоб доволі швидко розгорнути виробництво балістичних ракет середньої дальності РС-26 "Рубіж" на основі вже наявних технологічних ліній, ланцюгів постачання та рішень", наголошувалося в публікації Defence Express.

Авторитетний німецький фахівець з ракетної тематики Маркус Шиллер (Markus Schiller) теж припускає, що основою для створення нової російської ракети міг стати саме "Піонер"​, про що він написав у соцмережі X.

Ударом пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю у Дніпрі, 21 листопада 2024 Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipr/picture alliance

"На мій погляд, це довгоочікуваний модернізований еквівалент SS-20 МБР. Ласкаво просимо до "холодної війни" 80-х років", - коментує він.

У розмові з виданням Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Шиллер додав, що така ракета не дуже точна, адже вона від початку розроблялася як носій ядерної зброї. Натомість конвенційні боєголовки, які Росія, очевидно, використовувала під час атаки по Дніпру, - далеко не найефективніший спосіб ураження об'єктів, пояснює експерт. "Це зброя терору", - каже Шиллер. На його думку, Москва, очевидно, хотіла цим надіслати сигнал.

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Чим можна протидіяти новій балістичній загрозі?

Для наявних в Україні протибалістичних комплексів - ЗРК Patriot і SAMP-T - така ціль заскладна для перехоплення, кажуть експерти. Для успішного перехоплення ракет середньої дальності США розробили комплекс протиракетної оборони - THAAD. Утім, таких комплексів у самих США відносно небагато. Крім того, Вашингтон уже передав Ізраїлю щонайменше одну батарею . Україна ще у грудні торік зверталась до Вашингтона із запитом щодо цих систем.

Альтернативами також можуть слугувати американські зенітні ракети морського базування SM-3 і SM-6, зазначають оглядачі Defence Express. Нещодавно у США заявили про успішну інтеграцію цих ракет у наземні комплекси, однак поки що не було жодної інформації щодо того, чи готові США передати такі системи Києву.