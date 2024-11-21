Перше застосування Росією МБР: як реагують партнери України

ЄС і Британія стурбовані даними, але ще "оцінюють" їх. Американські ЗМІ пишуть, що в інформації "є сумніви". Зеленський каже: Путін використовує Україну як полігон. Пєскову "нічого сказати", а Захаровій наказали мовчати.

Запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) по Україні ознаменував би "явну ескалацію" з боку президента РФ Володимира Путіна, заявили в Європейському Союзі у четвер, 21 листопада, на тлі повідомлень про перше застосування цієї ракети - в атаці на Дніпро.

"Поки ми оцінюємо всі факти, очевидно, що така атака означатиме ще одну явну ескалацію з боку Путіна", - сказав журналістам речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Він додав, що такий крок Кремля означатиме "кількісну та якісну зміну" у війні.

Британія: РФ місяцями готувала удар по Україні новою балістичною ракетою

На новину відреагували також у Великобританії. Речник прем'єр-міністра Кіра Стармера зазначив, що "повідомлення викликає глибоке занепокоєння, і якщо це правда, то це буде ще одним прикладом безрозсудної поведінки Росії".

Своєю чергою британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що РФ намагалася уразити Україну новою балістичною ракетою "протягом місяців", але не підтвердив українські заяви про удар. "Є непідтверджені повідомлення про те, що Росія запустила нову балістичну ракету по Україні, яку, як ми знаємо, вона готувала місяцями", - сказав він.

ABC News: На Заході сумніваються в ударі РФ по Україні МБР

Тим часом американське видання ABC News із посиланням на неназваного західного посадовця пише, що у країн-союзниць України є сумніви щодо її тверджень про застосування Росією МБР.

За словами співрозмовника, не схоже, що під час удару по Дніпру РФ використала цей тип озброєння. Натомість він вважає, що це була балістична ракета.

Зеленський: Путін використовує Україну як полігон

Про удар Росією МБР по Дніпру повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). Судячи з повідомлення, ракету збити не вдалося, але й "суттєвих наслідків" не було.

Видання "Українська правда " з посиланням джерела написало, що йдеться про ракету, чутки про потенційне застосування якої ширились соціальними мережами після дозволу США для ЗСУ бити вглиб Росії американськими ракетами ATACMS і британськими ракетами Storm Shadow, і оновлення РФ своєї ядерної стратегії у відповідь - РС-26 "Рубеж".

Ця ракета здатна нести ядерні боєголовки, може бити на відстань до шести тисяч кілометрів, а маса її бойової частини сягає 1200 кілограмів, що еквівалентно майже трьом балістичним "Іскандерам-М". Водночас у коментарі агенції AFP джерело в Повітряних силах ЗСУ зазначило, що випущена по Дніпру МБР не несла ядерного заряду.

Згодом президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до українців, що "сьогодні була нова російська ракета, за всіма характеристиками - швидкості, висоти - МБР, але зараз тривають експертизи". "Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон", - заявив президент.

Пєсков переадресував питання, а Захаровій наказали не коментувати

Речник Кремля Дмитро Пєсков перенаправив запитання журналістів про МБР "до військових". Прессекретар Володимира Путіна сказав, що самому йому з цієї теми "нема що сказати".

Речниці міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марії Захаровій під час брифінгу зателефонували та наказали не коментувати це питання. Оскільки мікрофон прессекретарки Сергія Лаврова був увімкнений, розмову було чути.

"Маша, про удар балістичними ракетами по "Південмашу", про який заговорили на Заході, не коментуй взагалі", - сказав невідомий чоловік, маючи на увазі українського виробника аерокосмічної техніки, що базується в Дніпрі. Згодом цей фрагмент вирізали з трансляції брифінгу, опублікованої на офіційному Youtube-каналі російського МЗС.