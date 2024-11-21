  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Перше застосування Росією МБР: як реагують партнери України

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
21 листопада 2024 р.

ЄС і Британія стурбовані даними, але ще "оцінюють" їх. Американські ЗМІ пишуть, що в інформації "є сумніви". Зеленський каже: Путін використовує Україну як полігон. Пєскову "нічого сказати", а Захаровій наказали мовчати.

https://p.dw.com/p/4nFkc
Рятувальники на місці ракетного удару по Дніпру
ДСНС на місці російського удару по ДніпруФото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipr/picture alliance

Запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) по Україні ознаменував би "явну ескалацію" з боку президента РФ Володимира Путіна, заявили в Європейському Союзі у четвер, 21 листопада, на тлі повідомлень про перше застосування цієї ракети - в атаці на Дніпро. 

"Поки ми оцінюємо всі факти, очевидно, що така атака означатиме ще одну явну ескалацію з боку Путіна", - сказав журналістам речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Він додав, що такий крок Кремля означатиме "кількісну та якісну зміну" у війні.

Британія: РФ місяцями готувала удар по Україні новою балістичною ракетою

На новину відреагували також у Великобританії. Речник прем'єр-міністра Кіра Стармера зазначив, що "повідомлення викликає глибоке занепокоєння, і якщо це правда, то це буде ще одним прикладом безрозсудної поведінки Росії".

Своєю чергою британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що РФ намагалася уразити Україну новою балістичною ракетою "протягом місяців", але не підтвердив українські заяви про удар. "Є непідтверджені повідомлення про те, що Росія запустила нову балістичну ракету по Україні, яку, як ми знаємо, вона готувала місяцями", - сказав він.

ABC News: На Заході сумніваються в ударі РФ по Україні МБР

Тим часом американське видання ABC News із посиланням на неназваного західного посадовця пише, що у країн-союзниць України є сумніви щодо її тверджень про застосування Росією МБР.

За словами співрозмовника, не схоже, що під час удару по Дніпру РФ використала цей тип озброєння. Натомість він вважає, що це була балістична ракета.

Зеленський: Путін використовує Україну як полігон

Про удар Росією МБР по Дніпру повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). Судячи з повідомлення, ракету збити не вдалося, але й "суттєвих наслідків" не було.

Видання "Українська правда" з посиланням джерела написало, що йдеться про ракету, чутки про потенційне застосування якої ширились соціальними мережами після дозволу США для ЗСУ бити вглиб Росії американськими ракетами ATACMS і британськими ракетами Storm Shadow, і оновлення РФ своєї ядерної стратегії у відповідь - РС-26 "Рубеж".

Ця ракета здатна нести ядерні боєголовки, може бити на відстань до шести тисяч кілометрів, а маса її бойової частини сягає 1200 кілограмів, що еквівалентно майже трьом балістичним "Іскандерам-М". Водночас у коментарі агенції AFP джерело в Повітряних силах ЗСУ зазначило, що випущена по Дніпру МБР не несла ядерного заряду.

Згодом президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до українців, що "сьогодні була нова російська ракета, за всіма характеристиками - швидкості, висоти - МБР, але зараз тривають експертизи". "Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон", - заявив президент. 

Пєсков переадресував питання, а Захаровій наказали не коментувати

Речник Кремля Дмитро Пєсков перенаправив запитання журналістів про МБР "до військових". Прессекретар Володимира Путіна сказав, що самому йому з цієї теми "нема що сказати".

Речниці міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марії Захаровій під час брифінгу зателефонували та наказали не коментувати це питання. Оскільки мікрофон прессекретарки Сергія Лаврова був увімкнений, розмову було чути. 

"Маша, про удар балістичними ракетами по "Південмашу", про який заговорили на Заході, не коментуй взагалі", - сказав невідомий чоловік, маючи на увазі українського виробника аерокосмічної техніки, що базується в Дніпрі. Згодом цей фрагмент вирізали з трансляції брифінгу, опублікованої на офіційному Youtube-каналі російського МЗС.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Американська далекобійна ракета ATACMS

Як Кремль може відповісти на удар ATACMS по Росії?

Як Кремль може відповісти на удар ATACMS по Росії?

ЗСУ використовували ракети ATACMS для знищення складу боєприпасів у РФ. Раніше Москва називала застосування західної зброї по цілях в РФ "червоною лінією" та погрожувала відповіддю. Якою вона може бути?
Політика20 листопада 2024 р.
Оперативне застосування ATACMS в Україні

Західні експерти про удари ATACMS та можливу відповідь РФ

Західні експерти про удари ATACMS та можливу відповідь РФ

Україна уперше застосувала далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб території РФ. Про ефективність цієї зброї, а також про ядерний шантаж Москви на тлі ударів, DW розпитала західних військових оглядачів.
Конфлікти20 листопада 2024 р.
Artillerie-Raketen ATACMS

ATACMS і Storm Shadow: як удари вглиб РФ змінять хід війни? (20.11.2024)

ATACMS і Storm Shadow: як удари вглиб РФ змінять хід війни? (20.11.2024)

Українські ЗМІ та російське міноборони заявили про перше застосування американських балістичних ракет ATACMS по російській території. Що це дасть Україні?
Конфлікти20 листопада 2024 р.06:56 хв.
Більше публікацій