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ПолітикаСполучені Штати Америки

США відправлять до Ізраїлю протиракетний комплекс THAAD

Дмитро Шварц
13 жовтня 2024 р.

Ці дії підкреслюють непохитну відданість Сполучених Штатів обороні Ізраїлю від будь-яких подальших балістичних ракетних атак з боку Ірану, заявили в Пентагоні.

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Система ПРО THAAD
США посили захист Ізраїлю попри погрози з боку ІрануФото: Choo Sang-chul/Newsis via AP/picture alliance

Сполучені Штати Америки відправлять до Ізраїлю батарею  протиракетного  комплексу рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) та своїх військових. Про це у неділю, 13 жовтня, повідомив Пентагон, незважаючи на те, що Іран попередив Вашингтон тримати американські збройні сили подалі від Ізраїлю.

"За вказівкою президента, міністр Остін санкціонував розгортання в Ізраїлі батареї термінального зенітно-ракетного комплексу (THAAD) і пов'язаного з нею екіпажу американських військовослужбовців для посилення ізраїльської протиповітряної оборони після безпрецедентних атак Ірану на Ізраїль 13 квітня і 1 жовтня", - зазначив речник Пентагону Пат Райдер.

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Також він наголосив, що батарея THAAD посилить інтегровану систему протиповітряної оборони Ізраїлю. "Ці дії підкреслюють непохитну відданість Сполучених Штатів справі оборони Ізраїлю і захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших балістичних ракетних атак з боку Ірану", - заявив Райдер.

Також у Пентагоні наголосили, що це не перший раз, коли США розгортають систему ПРО в регіоні, адже президент Джо Байден наказав американським військовим розгорнути батарею THAAD минулого року після нападу ХАМАСу 7 жовтня для захисту американських військ та інтересів у регіоні. Раніше Сполучені Штати розгорнули батарею THAAD в Ізраїлі в 2019 році для проведення навчань і комплексних навчань з протиповітряної оборони.

Згідно з квітневою доповіддю Дослідницької служби Конгресу, американська армія має сім батарей THAAD. Як правило, кожна складається з шести пускових установок на вантажівках, 48 перехоплювачів, радіо- і радіолокаційного обладнання і вимагає 95 солдатів для роботи. THAAD вважається додатковою системою до системи Patriot, але вона може захищати ширшу територію. THAAD може вражати цілі на відстані від 150 до 200 кілометрів.

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