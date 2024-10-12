Байден застеріг Іран, що замахи на Трампа будуть актом війни

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден доручив Раді національної безпеки попередити уряд Ірану, що Вашингтон вважатиме актом війни будь-які замахи з боку Тегерана на життя експрезидента США Дональда Трампа, який знов претендує на цю посаду як кандидат від Республіканської партії. Про це повідомила газета The Washington Post у п'ятницю, 11 жовтня.

Байден спрямував "усі ресурси" на захист Трампа і на те, щоб спецслужби надавали інформацію про загрози йому, заявив представник Ради безпеки Шон Севетт. "Ми вважаємо це питанням національної та внутрішньої безпеки найвищого пріоритету і рішуче засуджуємо Іран за ці нахабні погрози", - наголосив він. "Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включно з тими, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тими, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками", - додав Севетт.

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На початку серпня офіційні особи США оголосили про запобігання змові з метою вбивства американських політиків, яку координували, імовірно, з Ірану. Однією з мішеней учасників змови мав стати Дональд Трамп. Тегеран відкинув звинувачення в причетності до змови проти Трампа і втручання в передвиборчу кампанію в США.

Трамп запросив військові літаки для охорони

Команда Трампа для передвиборчої кампанії експрезидента запросила в адміністрації США військові літаки для польотів політика в останні тижні кампанії, пише WP із посиланням на листи і джерела. Крім того, штаб Трампа попросив розширити обмеження на польоти над його резиденціями та мітингами, більше використовувати куленепробивне скло на виступах у семи ключових штатах, а також надати низку інших військових транспортних засобів для перевезення Трампа.

"Запити є надзвичайними та безпрецедентними - жодного кандидата у нещодавній історії не перевозили на військових літаках перед виборами", - зазначає видання. Нові запити надійшли після того, як радники кампанії Трампа отримали інформацію, що Іран все ще активно замислює вбити його, дізналася WP. Однак високопоставлені американські чиновники заявили виданню, що, ґрунтуючись на поточних розвідданих, малоймовірно, що передвиборчому штабу Трампа буде надано військові літаки.

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Штаб Трампа скаржився Секретній службі, що та не в змозі забезпечити належний рівень охорони експрезидента. "Міністерство оборони регулярно надає допомогу колишньому президенту в захисті, включно зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів, кінологічні підрозділи та повітряні перевезення", - сказав прессекретар Секретної служби.

Відомство також вводить тимчасові обмеження на польоти "над резиденцією колишнього президента і під час його поїздок", додав він. "Крім того, колишній президент отримує найвищі технічні засоби безпеки, зокрема безпілотні літальні апарати, системи протидії безпілотним повітряним засобам спостереження, балістичні та інші передові технологічні системи", - перерахували в Секретній службі.

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Замахи на Трампа

На передвиборчому мітингу Трампа 13 липня в Батлері у штаті Пенсільванія вогонь по колишньому президенту США відкрив 20-річний місцевий житель. Куля подряпала політику вухо, Трампа доправили в лікарню, де йому надали допомогу. Унаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей були поранені. Нападника застрелили співробітники служб безпеки.

Другий замах на Трампа стався 15 вересня в гольф-клубі у Флориді. Зловмисник через паркан направив гвинтівку на політика, який грав у той момент у гольф. Під час розслідування прокуратура представила докази, які, на її думку, підтверджують факт запланованого замаху на Трампа. Серед іншого, знайдено лист підозрюваного, в якому міститься натяк на "спробу замаху на Дональда Трампа", а також рукописний список дат і місць виступів Трампа. Ймовірний зловмисник поки що не визнав своєї провини. Йому загрожує довічне ув'язнення.