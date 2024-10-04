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Борис Джонсон: Путін не напав би на Україну за Трампа

Олександр Куницький
4 жовтня 2024 р.

Колишній прем'єр Британії переконаний, що якби Дональд Трамп був президентом США, Володимир Путін не насмілився б напасти на Україну, бо той "надто непередбачуваний".

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Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон
Експрем'єр Великобританії Борис ДжонсонФото: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що Росія не почала б повномасштабне вторгнення в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп. Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph, опублікованому 3 жовтня.

"Абсолютна непередбачуваність - одна з переваг Трампа", - сказав Джонсон. "Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про нього".

Непередбачуваності Трампа, на його думку, було б достатньо, щоб переконати Володимира Путіна не ризикувати розпочинати війну проти України. "З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки й світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів", - зазначив Джонсон.

Експрем'єр Британії також нагадав, що саме Трамп надав Україні комплекси Javelin. Крім того, Джонсон висловив переконання, що в разі обрання президентом США у листопаді Трамп не захоче увійти в історію як той, хто розпочав свій другий термін не з того, що "зробив Америку великою", а з того, що знову зробив великим Радянський Союз.

Джонсон: Трамп може врятувати Україну та встановити мир

Влітку Джонсон після особистої зустрічі з Трампом заявив, що "як ніколи переконався" в тому, що в разі перемоги на виборах у листопаді той може "врятувати Україну", покласти край війні та встановити мир. На його думку, Трамп міг би дати Україні дозвіл на удари вглиб території РФ американською зброєю, а "коли Путін буде відкинутий назад, запропонувати угоду".

За версією Джонсона, Путіну доведеться відступити "принаймні до кордонів, що передували вторгненню в 2022 році", а "решта України" має бути бажаною в ЄС і НАТО.

Раніше Джонсон припускав, що в разі перемоги на виборах президента США Трамп не зупинить військову допомогу Україні, а може навіть її подвоїти. На його думку, президентство Трампа могло би бути "саме тим, чого потребує світ"

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telegraph

www.telegraph.co.uk