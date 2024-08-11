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Штаб Дональда Трампа повідомив про хакерську атаку

Катерина Вєнкіна | Євгенія Наконечна
11 серпня 2024 р.

Джерела, вороже налаштовані щодо США, зламали електронне листування штабу Трампа, повідомили представники експрезидента.

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Символічне фото хакера
ФБР не коментує атаку на штаб ТрампаФото: Kacper Pempel/REUTERS

Хакери отримали доступ до внутрішніх документів передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа. Про це у суботу, 10 серпня, повідомив представник штабу кандидата від Республіканської партії Стівен Чанг.

Чанг звинуватив в електронному зламі "іноземні джерела, вороже налаштовані щодо Сполучених Штатів", не вказавши при цьому, на користь якої країни вони діяли, зазначає CBS News.

Представник Ради національної безпеки при Білому домі заявив, що питанням займається міністерство юстиції. Федеральне бюро розслідувань відмовилося від коментарів.

"Як ми уже неодноразово говорили, адміністрація Байден-Гарріс рішуче засуджує будь-який іноземний уряд чи організацію, які намагаються втрутитися у наш виборчий процес чи підірвати довіру до наших демократичних інституцій", - зазначив представник РНБ.

Можуть бути задіяні іранські хакери

Одним із перших про витік повідомило видання Politico, яке почало отримувати електронні листи з анонімного облікового запису з внутрішніми документами штабу Трампа.

Корпорація Microsoft раніше зазначала, що підрозділ військової розвідки Ірану в червні надіслав "лист із фішингом високопоставленому співробітнику президентської кампанії, використавши зламаний обліковий запис колишнього старшого радника".

"У п'ятницю в новому звіті Microsoft було зазначено, що іранські хакери зламали акаунт "високопосадовця" в рамках президентської кампанії США в червні 2024 року", зазначив Чанг, додавши, що терміни приблизно збігаються з часом вибору Трампом кандидата у віцепрезиденти.

Як уточнила агенція Reuters, в електронному листуванні, отриманому Politico, йшлося, зокрема, про "вразливі місця" Джей Ді Венса.

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