США: теледуель Гарріс і Трампа відбудеться 10 вересня на ABC

Обоє кандидатів у президенти США підтвердили участь у дебатах 10 вересня, повідомила телекомпанія ABC. Трамп запропонував провести ще дві теледуелі на інших каналах. Від однієї з них Гарріс вже відмовилася.

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп зустрінуться на теледебатах 10 вересня. Про це повідомив у четвер, 8 серпня, телеканал ABC, який проведе дебати. "Віцепрезидентка Гарріс та експрезидент Трамп підтвердили, що будуть присутні", - йдеться у повідомленні телеканалу у соцмережі Х.

Раніше у четвер на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго в американському штаті Флорида кандидат від Республіканської партії Трамп запропонував провести у вересні три телевізійні дуелі - 4, 10 та 25 вересня на каналах Fox News, ABC та NBC. За словами Трампа, ці дати вже узгоджені з телекомпаніями, проте команда віцепрезидентки Гарріс ще має підтвердити свою участь.

Телекомпанії Fox News та NBC не коментували його слова. Своєю чергою телекомпанія ABC повідомила в ніч на 9 серпня в соцмережі Х з посиланням на офіційного представника команди Гарріс, що та не братиме участі в запропонованих Трампом дебатах 4 вересня.

Трамп також повідомив про плани провести дебати між кандидатами у віцепрезиденти Девідом Венсом та Тімом Волзом, не назвавши можливу дату.

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Суперечка навколо дебатів

Щодо телевізійних дебатів між Трампом та командою Гарріс останніми днями сталася публічна суперечка. Перш ніж Джо Байден вибув із президентських перегонів, на 10 вересня вже були призначені другі теледебати на каналі ABC. Однак Трамп відмовився виступити в цей день проти нової кандидатки в президенти від Демократичної партії Гарріс і натомість запропонував провести дебати 4 вересня на правому каналі Fox News, який був до нього прихильний. Передвиборний штаб Гарріс звинуватив Трампа в тому, що він "наляканий" і хоче "уникнути" дебатів.

Тепер нова пропозиція Трампа містить як 10 вересня, так і альтернативну дату 4 вересня, яку він раніше згадав, а також 25 вересня.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.