Гарріс про Байдена: Ми вдячні за служіння нашій нації

У своїй першій заяві після виходу Джо Байдена з президентських перегонів Гарріс відзначила внесок Байдена в розбудову американської держави і похвалила його якості й риси характеру.

Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс зробила свою першу заяву після того, як напередодні президент Джо Байден відмовився від участі у президентських перегонах 2024 року і підтримав її кандидатуру. Заява Гарріс пролунала у понеділок, 22 липня, у Білому домі в ході заходу, присвяченого чемпіонату серед баскетбольних команд коледжів.

"Я воліла б сказати кілька слів про нашого президента. Спадок досягнень Джо Байдена за останні три роки не має аналогів у сучасній історії. За один термін він вже перевершив спадок більшості президентів, які перебували на посаді два терміни", - сказала Гарріс.

Гарріс розповіла зокрема, що була знайома з покійним сином Байдена Бо, ще коли вони працювали разом прокурорами. "Тоді Бо часто розповідав мені історії про свого батька. Розповідав про те, яким батьком і людиною є Джо Байден. Якості, які Бо шанував у своєму батькові, - це ті самі якості, які я бачу щодня в нашому президенті. Його чесність, його цілісність, його відданість своїй вірі і своїй сім'ї, його велике серце і його любов, його глибока любов до нашої країни", - запевнила політикиня.

"І я є безпосереднім свідком того, що кожен день наш президент Джо Байден бореться за американський народ, і ми глибоко, глибоко вдячні за його служіння нашій нації", - додала Гарріс.

Утім, Гарріс не згадувала конкретно про свій новий статус провідної кандидатки в президенти від Демократичної партії. Хоч ще вчора вона чітко дала зрозуміти, що висуватиме свою кандидатуру на цих виборах. "Я маю намір заслужити і виграти цю номінацію", - казала Гарріс у своїй заяві в неділю. "Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати Демократичну партію - і об'єднати нашу націю - для перемоги над Дональдом Трампом", - запевнила тоді політикиня прихильників Демпартії.