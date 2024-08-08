Байден сумнівається у мирному прийнятті Трампом поразки

Байден і Гарріс заявили про загрозу демократії в США від Трампа. Гарріс нагадала слова Трампа про готовність стати диктатором у перший день президентства та загрозу скасувати конституцію.

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс застерігли від небезпеки для американської демократії, яку представляє кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп.

Байден заявив у середу, 7 серпня, в інтерв'ю телекомпанії CBS, що "зовсім не впевнений" у мирному сприйнятті Трампом поразки, якщо він зазнає її на президентських виборах у США. За словами Байдена, Трамп "має на увазі те, що каже". "Ми не сприймаємо його всерйоз. А він має це на увазі. Усі ці розмови про те, що "якщо ми програємо, буде кривава бійня, це будуть вкрадені (вибори. - Ред.)", - наголосив президент.

Своєю чергою Гарріс нагадала висловлювання Трампа про те, що у разі перемоги на виборах у листопаді він "у перший же день" свого президентства стане диктатором, його погрози використати міністерство юстиції як знаряддя переслідування своїх політичних опонентів, а також більш ранню його заяву про скасування положень конституції через його поразку на минулих виборах.

"Той, хто пропонує припинення дії конституції Сполучених Штатів, ніколи не повинен мати шансу стояти за печаткою президента", - сказала Гарріс, виступаючи на передвиборчому мітингу демократів у місті О-Клер у штаті Вісконсин. Вона закликала американців відкинути "хаос, страх і ненависть" трампізму.

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Гарріс: Повернення Трампа до влади відкине США назад

Наприкінці 2022 року Трамп вкотре заявив, що його позбавили другого президентського терміну внаслідок маніпуляцій на виборах 2020 року. "Масове шахрайство такого характеру та масштабів дозволяє скасувати всі правила, положення та статті, навіть ті, що містяться в конституції", - написав тоді Трамп у своїй онлайн-мережі Truth Social.

На думку Гарріс, повернення Трампа на пост президента відкине країну назад у минуле. Як заявила кандидатка від Демократичної партії, поки вона боролася з шахрайством і сексуальними домаганнями як генеральна прокурорка Каліфорнії, Трамп був визнаний відповідальним за сексуальне насильство над нью-йоркською письменницею і засуджений за шахрайство на мільйони доларів.

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