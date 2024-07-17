США отримали дані про плани Ірану вбити Трампа - CNN

Влада США в останні тижні отримала розвідувальні дані, які свідчать про змову Ірану з метою вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа, повідомив 16 липня американський телеканал CNN із посиланням на джерела.

За словами його співрозмовників, Секретна служба США поінформувала передвиборний штаб Трампа про загрозу, що зросла, та посилила заходи безпеки навколо політика ще до 13 липня - дня, коли на Трампа скоїли замах. Водночас джерела зазначили, що немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у Трампа, якимось чином брав участь в іранській змові.

CNN також зазначає, що спецслужба неодноразово застерігала штаб Трампа від проведення мітингів на відкритому повітрі, оскільки вони становлять більший ризик, ніж заходи, доступ до яких можна краще контролювати.

Іран: Трамп - злочинець, але звинувачення у змові "необґрунтовані"

Місія Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявила журналістам, що звинувачення в підготовці замаху на Трампа - "не обґрунтовані й зловмисні".

"З точки зору Ісламської Республіки Іран, Трамп - злочинець, який має бути притягнутий до відповідальності та покараний у судовому порядку за наказ про вбивство генерала Сулеймані. Іран обрав правовий шлях, щоб притягнути його до відповідальності", - сказав представник місії.

Наказ Трампа про вбивство іранського генерала Сулеймані

Іранського генерала Касема Сулеймані вбили авіаударом США в Іраку в ніч на 3 січня 2020 року. Наказ про авіаудар віддав Трамп, який тоді обіймав посаду президента США.

Вбивство високопоставленого іранського військового сталося через кілька днів після спроби протестувальників у Багдаді взяти штурмом посольство США. У Вашингтоні заявили, що напад на дипломатичну місію був здійснений за розпорядженням Сулеймані.

Іран у відповідь пообіцяв помститися за вбивство свого військового, який очолював елітний спецпідрозділ "Аль-Кудс" у складі Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Замах на Трампа

20-річний Крукс 13 липня вистрілив у Трампа під час виступу того на передвиборному мітингу в Батлері у штаті Пенсільванія. Куля потрапила у верхню частину вуха політика.

Внаслідок стрілянини загинув 50-річний чоловік, ще двоє відвідувачів мітингу були поранені. Нападника застрелили спецслужби.