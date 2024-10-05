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Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану - Трамп

Дмитро Шварц
5 жовтня 2024 р.

Дональд Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на нещодавній ракетний обстріл. Про це він заявив під час виступу на передвиборчому заході в Північній Кароліні.

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Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп, 1 жовтня 2024 року
На думку Трампа, саме по ядерних об'єктах Ірану і має вдарити ІзраїльФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на нещодавній ракетний обстріл. Як передає агенція AFP, про це він заявив у п'ятницю, 4 жовтня, під час виступу на передвиборчому заході в Північній Кароліні.

Таким чином він прокоментував слова чинного президента США Джо Байдена, який не підтримує подібну можливу реакцію Ізраїлю

 "Я думаю, що він (Байден. - Ред.) помилився. Хіба це не те, по чому ви повинні вдарити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, ядерна зброя. Коли йому поставили це питання, відповідь мала бути такою, що спочатку вдаримо по ядерних об'єктах, а про решту турбуватимемося пізніше", - додав Трамп.

Сам Байден раніше цього тижня висловився проти ізраїльських ударів по ядерних об'єктах Ірану. "Ми будемо обговорювати з ізраїльтянами, що вони збираються робити", - сказав він, додавши, що всі члени Великої сімки (G7) згодні з тим, що Ізраїль має "право на відповідь, але він повинен відповідати пропорційно".

Ракетний удар Ірану по Ізраїлю

Увечері 1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю, застосувавши близько 200 балістичних ракет.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що удар став відповіддю на вбивства лідера ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли і очільника політичного крила радикального палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Крім цього, Іран пригрозив "нищівною відповіддю", якщо Ізраїль проведе свою атаку у відповідь.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ще 1 жовтня пообіцяв помститися Ірану, який, за його словами, "зробив сьогодні велику помилку і заплатить за неї".

Нагадаємо, у квітні цього року Іран уже безпосередньо атакував Ізраїль зі своєї території, випустивши понад 300 дронів та ракет. 99 відсотків з них було збито.

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