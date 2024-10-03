G7 сподівається на дипломатію між Іраном та Ізраїлем

Лідери Великої сімки визнали за Ізраїлем право на відповідь Ірану, закликавши ізраїльську владу проявити стриманість в ухваленні рішень. У Радбезі ООН підтримали Гутерріша, названого в Ізраїлі персоною нон грата.

Лідери країн Великої сімки (G7) рішуче засудили ракетну атаку Ірану по Ізраїлю і висловили сподівання на деескалацію ситуації на Близькому Сході за допомогою дипломатичних рішень, наголошується в заяві G7, опублікованій за підсумками екстреної телефонної конференції, що відбулася в середу, 2 жовтня.

Президент США Джо Байден після телефонної розмови з лідерами Великої сімки заявив журналістам, що Вашингтон разом із союзниками беззастережно підтримує Ізраїль у його боротьбі за самозахист, але виступає проти ударів по ядерних об'єктах Ірану. "Ми обговорюємо з ізраїльтянами їхні подальші дії. Усі сім країн погоджуються, що Ізраїль має право на заходи у відповідь", - зазначив Байден.

Лідери G7 працюють над скоординованою відповіддю на іранську атаку, що передбачає нові санкції проти Тегерана, наголошується на сайті Білого дому.

Екстрене засідання Радбезу ООН через атаку Ірану

Цього ж дня масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль обговорили на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН. Раніше оголошений Ізраїлем персоною нон ґрата генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму вступному слові закликав покласти край "жахливому циклу ескалації" на Близькому Сході і рішуче засудив ракетну атаку Ірану.

Постпред Ізраїлю в ООН Дані Данон, який ініціював засідання, кваліфікував дії Ірану як "розраховану атаку" і підтвердив плани Ізраїлю відповісти на іранський удар. Зі свого боку представник Ірану, який назвав Ізраїль загрозою безпеці всього світу, дорікнув США і Великобританії за видачу Ізраїлю "карт-бланшу для окупації та апартеїду".

Ізраїль оголосив Антоніу Гутерріша персоною нон грата

Раніше в середу міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац оголосив генсека ООН персоною нон ґрата, заявивши, що Гутерріш не виступив із беззастережним засудженням ракетного удару Ірану по Ізраїлю. "Той, хто не може недвозначно засудити огидну атаку Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі держави світу, не заслуговує на те, щоб ступити на ізраїльську землю", - підкреслив Кац. Крім того, він дорікнув Гутеррішу в тому, що той досі не засудив напад радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та не вдався до спроб оголосити ХАМАС терористичною організацією.