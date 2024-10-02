Армія Ізраїлю веде запеклі бої на півдні Лівану

Рух "Хезболла" заявив про перше з початку ізраїльської військової операції в Лівані бойове зіткнення з ізраїльськими військовими. ЦАХАЛ розгортає в Південному Лівані другу дивізію.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу, 2 жовтня, заявила про "запеклі бої" у південному Лівані і закликала жителів регіону не відвідувати райони на південь від річки Літані. Незадовго до цього рух "Хезболла" повідомив про перший з початку ізраїльської військової операції в Лівані зіткнення з ізраїльськими військовими біля населеного пункту Одайсі на півдні країни. У "Хезболлі" стверджують, що бойовики руху завдали ізраїльтянам втрат і змусили їх відступити. Крім того, вони заявили про завдання ракетно-артилерійського удару по великому скупченню ізраїльських військ у районі населеного пункту Місгав Ам на півночі Ізраїлю, і про ракетні удари по позиціях ЦАХАЛ у трьох інших місцях.

За даними ізраїльського командування, вранці з Лівану по Ізраїлю запустили 50 реактивних снарядів. У населеному пункті Метула, основну частину мешканців якого евакуювали, пошкоджено 10 будинків.

ЦАХАЛ розгортає другу дивізію у Лівані

Тим часом ізраїльтяни розгорнули на півдні Лівану другу дивізію для наземних операцій проти "Хезболли", повідомляє The Times of Israel. 36-та дивізія перетнула кордон слідом за 98-ю дивізією, яка увійшла до Лівану в ніч проти вівторка.

Ізраїльські військові закликали евакуюватися цивільних з двох десятків сіл на півдні Лівану. У заяві ЦАХАЛ наголошується, що будь-яка будова, яка використовується "Хезболлою" для військових потреб, є ціллю. Напередодні такий припис отримали мешканці ще 28 ліванських сіл.

Операція "Північні стріли"

23 вересня Ізраїль на тлі загострення відносин із "Хезболлою" оголосив про початок на ліванській території наступальної операції під назвою "Стріли півночі". У ході операції ЦАХАЛ почав завдавати точкових повітряних ударів по Лівану, у тому числі по Бейруту та його передмісті. Ізраїльські військові заявили про знищення більш ніж десятка командирів "Хезболлах", зокрема лідера організації Хасана Насраллу.

Вранці 1 жовтня ЦАХАЛ оголосив початок обмежених наземних рейдів проти об'єктів руху "Хезболла" у прикордонному районі на півдні Лівану.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Радикальний ісламський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі і США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 осіб. Бойовики також захопили близько 250 заручників та вивезли їх до сектору Газа. Частина заручників було обміняно чи звільнено, а частина загинула.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Внаслідок наземної операції та бомбардувань сектору Газа, за даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, загинули понад 41,5 тисяч палестинців. Палестинських бойовиків підтримав ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла", визнаний терористичною організацією в Німеччині, США, Ізраїлі та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль із боку Лівану.

Іран, який спонсорує угруповання "Хезболла" та вимагає припинення військових операцій ЦАХАЛ у секторі Газа, також вже двічі завдав ударів по території Ізраїлю, використовуючи безпілотники та балістичні ракети.