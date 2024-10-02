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ПолітикаІзраїль

Білий дім пообіцяв наслідки за напад Ірану на Ізраїль

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2024 р.

Президент Байден вкотре наголосив на підтримці Ізраїля, проте не озвучив конкретні дії, які США планує застосувати щодо Ірану. Американські військові напередодні допомагали ЦАХАЛ збивати іранські ракети.

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Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван (фото з архіву)
Радник з національної безпеки президента США Джейк СалліванФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Тегеран зіткнеться з "серйозними наслідками" за масштабну ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, шквал з майже 200 балістичних ракет, випущених увечері вівторка є "значною ескалацію". Він сказав, що Джо Байден уважно стежить за розвитком подій, пише The Washington Post.

Салліван не роз'яснив, якої форми набудуть обіцяні наслідки для Ірану, який і так вже є об'єктом широких американських санкцій. "Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки, - вказав він, додавши: "Ми будемо працювати з Ізраїлем, щоб зробити так, щоб це сталося".

Байден, виступаючи перед журналістами, коротко прокоментував, що результат відбиття іранського удару є "свідченням інтенсивного планування між Сполученими Штатами і Ізраїлем задля передбачення і захисту від зухвалого нападу".  "Сполучені Штати повністю, повністю, повністю підтримують Ізраїль", - сказав він.

США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер повідомив журналістам, що два американські військові кораблі в Середземному морі, USS Bulkeley і USS Cole, випустили близько дюжини перехоплювачів по іранських балістичних ракетах, але сказав, що офіційні особи все ще оцінюють, скільки з них вразили ціль. У коментарях висловлювалося припущення, що Ізраїль, з його розгалуженою мережею ППО, збив більшу частину вхідних боєприпасів власними силами.

"Ізраїль, за активної підтримки Сполучених Штатів та інших партнерів, ефективно відбив цю атаку, - заявив державний секретар Ентоні Блінкен. 

Корпус вартових ісламської революції (КСІР) Ірану при цьому стверджує, що 90 відсотків випущених ракет вразили цілі на території Ізраїлю. Серед таких цілей названо, зокрема, авіабази, радіолокаційні станції, а також служби безпеки.

Нетаньяху обіцяє помститися Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пізно ввечері у вівторок, 2 жовтня, пообіцяв помститися Ірану, який, за його словами, "зробив сьогодні велику помилку і заплатить за неї".

Іран заявив, що ракетний обстріл був відповіддю на серію руйнівних ударів, які Ізраїль завдав протягом останніх тижнів по підтримуваному Іраном бойовому угрупованню "Хезболла" в Лівані. Раніше у вівторок Ізраїль розпочав, за його словами, обмежене наземне вторгнення на півдні Лівану. Хезболла відповіла шквалом ракет по Ізраїлю.

Нагадаємо, у квітні цього року  Іран уже безпосередньо атакував Ізраїль  зі своєї території, випустивши понад 300 дронів та ракет. 99 відсотків з них було збито.

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