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Шольц рішуче засудив атаку Ірану на Ізраїль

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2024 р.

Німецький канцлер закликав Іран та "Хезболлу" припинати напади на Ізраїль і "не втягувати весь регіон у серйозний конфлікт".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (архівне фото)
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) рішуче засудив ракетні атаки Ірану на Ізраїль, зазначивши, що такі дії можуть спричинити подальшу ескалацію і без того напруженої ситуації на Близькому Сході.  "Іран своїми атаками ризикує втягнути весь регіон у серйозний конфлікт, що необхідно за будь-яку ціну уникнути", - йдеться в офіційній заяві німецького канцлера, розповсюдженій 2 жовтня. Він закликав Іран та рух "Хезболла" негайно припинити напади на Ізраїль.

Шольц також відзначив ефективність ізраїльських сил протиповітряної оборони, які спільно з союзниками змогли значною мірою відбити атаку Ірану. 

Канцлер підкреслив, що Німеччина разом із партнерами продовжить працювати над досягненням перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою". Він зазначив, що це перемир'я має стати першим кроком до повного виконання Резолюції ООН №1701, яка передбачає відведення сил "Хезболли" з прикордонної зони з Ізраїлем.

Шольц наголосив, що це може відкрити шлях для повернення людей на північ Ізраїлю, а також сприяти зміцненню державності Лівану.

У своєму зверненні канцлер Німеччини висловив солідарність з заручниками, захопленими під час нападу ХАМАС на Ізраїль майже рік тому, та їхніми родинами, зазначивши, що їхня доля повинна стати стимулом для досягнення угоди на основі пропозицій президента США Джо Байдена.

Наземні операції Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

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