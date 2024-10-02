Шольц рішуче засудив атаку Ірану на Ізраїль

Німецький канцлер закликав Іран та "Хезболлу" припинати напади на Ізраїль і "не втягувати весь регіон у серйозний конфлікт".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) рішуче засудив ракетні атаки Ірану на Ізраїль, зазначивши, що такі дії можуть спричинити подальшу ескалацію і без того напруженої ситуації на Близькому Сході. "Іран своїми атаками ризикує втягнути весь регіон у серйозний конфлікт, що необхідно за будь-яку ціну уникнути", - йдеться в офіційній заяві німецького канцлера, розповсюдженій 2 жовтня. Він закликав Іран та рух "Хезболла" негайно припинити напади на Ізраїль.

Шольц також відзначив ефективність ізраїльських сил протиповітряної оборони, які спільно з союзниками змогли значною мірою відбити атаку Ірану.

Канцлер підкреслив, що Німеччина разом із партнерами продовжить працювати над досягненням перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою". Він зазначив, що це перемир'я має стати першим кроком до повного виконання Резолюції ООН №1701, яка передбачає відведення сил "Хезболли" з прикордонної зони з Ізраїлем.

Шольц наголосив, що це може відкрити шлях для повернення людей на північ Ізраїлю, а також сприяти зміцненню державності Лівану.

У своєму зверненні канцлер Німеччини висловив солідарність з заручниками, захопленими під час нападу ХАМАС на Ізраїль майже рік тому, та їхніми родинами, зазначивши, що їхня доля повинна стати стимулом для досягнення угоди на основі пропозицій президента США Джо Байдена.