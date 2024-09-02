Байден: Нетаньяху робить недостатньо для угоди з ХАМАСом

Остаточна угода про звільнення ізраїльських заручників, утримуваних палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС, "дуже близька", проте прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не робить "достатньо для досягнення такої угоди". Як передає Reuters, про це у понеділок, 2 вересня, заявив президент США Джо Байден.

Непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАСом, в яких посередниками виступають США, Катар і Єгипет, поки зайшли в глухий кут. Посередники мають намір представити сторонам конфлікту остаточну пропозицію щодо угоди в найближчі тижні, згідно з повідомленням американських ЗМІ.

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Якщо обидві сторони знову не приймуть цю пропозицію, це може означати кінець переговорів, заявив високопоставлений чиновник в адміністрації президента Байдена. Головним предметом суперечок на переговорах наразі є питання про те, як довго ізраїльські війська можуть залишатися у "Філадельфійському коридорі" на кордоні Сектора Гази з Єгиптом. Військово-політичний кабінет Ізраїлю нещодавно проголосував за збереження контролю над цим коридором.

Сутички та страйки в Ізраїлі

В Ізраїлі ввечері 1 вересня під час найбільших масових протестів від початку війни в Секторі Гази демонстранти вимагали від уряду негайного укладення угоди.

Вночі в Тель-Авіві та інших містах відбулися зіткнення з поліцією, 29 осіб були заарештовані, повідомила поліція. Учасники акції перекрили автомагістраль і кидали на проїжджу частину каміння та металеві предмети, розпалювали багаття, йдеться в повідомленнях. Поліція очистила дорогу і застосувала світлошумові гранати. "Ми їх не залишимо!" - скандували демонстранти в Тель-Авіві, маючи на увазі заручників, під час маршу містом.

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Також на 2 вересня був оголошений страйк на знак протесту проти нездатності уряду укласти угоду про повернення заручників, які утримуються ХАМАСом. Втім, через 8 годин після його початку суд наказав припинити його, визнавши мотиви політичними.

Основний страйк очолювала головна профспілкова організація Ізраїлю Гістадрут. Через акцію у багатьох містах залишалися закритими дитячі садки, банки та державні установи. Постраждав і громадський транспорт, а також були перебої і затримки в авіасполученні в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва.

Ізраїль виявив тіла ще шістьох загиблих заручників

Загострення суспільних настроїв пов'язане з тим, що напередодні, 1 серпня, Армія оборони Ізраїлю повідомила про виявлення у тунелі у Секторі Гази тіл ще шістьох ізраїльських заручників. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що заручники були застрелені з близької відстані приблизно за 48-72 години до розтину тіл. Але представник ХАМАСу заявив, що заручники загинули внаслідок ізраїльського бомбардування.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, своєю чергою, у соцмережі X пообіцяв жорстку відповідь. "Терористична організація ХАМАС жорстоко стратила шістьох заручників, щоб посіяти страх і спробувати розділити ізраїльське суспільство. Ізраїль відповість всією силою на цей ганебний злочин. ХАМАС несе відповідальність і заплатить повну ціну", - зазначив він.