Від Гази до України: чому Катар такий вправний посередник?

Хоч переговори про врегулювання в Секторі Гази загальмувалися, Катар і далі виступає посередником в інших конфліктах. Що пояснює таку ефективність цієї невеличкої, багатої на ресурси держави в дипломатичних перемовинах?

Офіційні особи з Росії та України не зустрічалися з 2022 року - востаннє невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України. Але на минулих вихідних з'явилися повідомлення про можливі переговори за посередництва Катару. Це могло б "призвести до часткового припинення вогню і запропонувало б паузу для обох країн", - зазначає Washington Post (WP) . Саме WP першим з усіх ЗМІ повідомило про заплановані перемовини між Києвом і Москвою.

Утім, ті заплановані перемовини було скасовано через наступ українських військ Курській області РФ. Але новина про потенціальне їх проведення цілком може розглядатися як ще один дипломатичний тріумф для Катару - невеликої, але водночас багатої на газ і нафту держави Перської затоки.

Це - далеко не перший випадок, коли Катар бере участь як медіатор у конфліктах, що вирують за межами Близького Сходу. Приміром, раніше Катар допоміг укласти угоди про звільнення американців, утримуваних в Ірані, Афганістані та Венесуелі, а також допоміг повернути кількох українських дітей до їхніх родин після того, як ті були вивезені до Росії. Катар також відіграв провідну роль у досягненні дипломатичних проривів між Суданом і Чадом, Еритреєю і Джибуті, а ще - у досягненні 2011 року мирної угоди після Дарфурського конфлікту у Судані.

У 2020 році Катар допомагав вести перемовини з екстремістським угрупованням "Талібан" про виведення військ США з Афганістану. А в листопаді 2023 року катарські перемовники допомогли досягти тимчасового припинення вогню в конфлікті в Секторі Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Катар у ролі світового посередника

"Поява Катару як ключового посередника підвищила його дипломатичний статус, перетворивши його з регіонального аутсайдера на критично важливого гравця на світовій арені", - сказав у розмові з DW Бурку Озчелік, старший науковий співробітник британського аналітичного центру Royal United Services Institute. "Ця нова роль посилює вплив Дохи... і позиціює її як незамінного "партнера миру" серед світової спільноти", - додав він.

Пояснюючи причини, через які Катар взяв на себе роль світового посередника, аналітики вказують, що ця країна таким чином хоче самостійно гарантувати собі власну безпеку в нестабільному регіоні, вибиваючись у лідери на дипломатичному фронті.

Формування власної зовнішньої політики - приміром, шляхом переховування дисидентів і допомоги революційним і бойовим групам - це також спосіб конкурувати зі своїм традиційним суперником, Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ), і можливість уникнути диктату з боку набагато більшого й могутнішого сусіда - Саудівської Аравії, пояснив дослідник Алі Або Резег у статті, опублікованій у 2021 році в академічному виданні Insight Turkey .

Чому катарці такі вправні посередники?

Ключовий фактор на дипломатичних теренах - зв'язки, а Катар відомий своєю широкою і розгалуженою мережею контактів, адже він підтримує цілу низку украй різноманітних груп, надаючи їм притулок, зброю або фінансування. Сюди входять як "Талібан", так і рух "Брати-мусульмани" в Єгипті, а ще лівійські повстанці й антиурядові бойовики й революціонери в Сирії, Тунісі та Ємені, яких Доха підтримала 2011 року під час так званої "Арабської весни".

У 2012 році уряд США на чолі з Бараком Обамою звернувся до Катару з проханням прийняти у себе політичне крило палестинського екстремістського угруповання ХАМАС (визнано терористичним у США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу. - Ред.), замість того, щоб дати йому перемістися з Сирії до Ірану, де воно було б набагато менш доступним.

Катар також підтримує кращі відносини, в тому числі економічні, з Іраном, ніж його сусіди, багато з яких вважають іранців своїми ворогами. З 2001 року Катар надає США в оренду авіабазу Аль-Удейд. Зараз це найбільша американська база на Близькому Сході, де дислоковано близько 10 000 військовослужбовців.

F-15 ВПС США на Близькому Сході (архівне фото) Фото: Matthew Lotz/US Air/ZUMA Wire/mago images

"Катар, безумовно, виграє від того, тому що уряди на Заході та, певною мірою, на Сході вважають їх дуже корисними друзями", - пояснює Чинція Б'янко, експертка з питань країн Перської затоки в Європейській раді з міжнародних відносин (ECFR).

Приміром, на початку 2022 року президент США Джо Байден назвав Катар "головним союзником поза НАТО" частково через роль країни в переговорах про виведення військ з Афганістану.

Крім того, Досі неабияк допомагає спроможність розуміти позиції усіх сторін. Аналітики кажуть, що навіть тісно співпрацюючи з американцями, катарці також прагматичніше ставляться до ісламістських організацій в регіоні, розглядаючи їх як частину популярних політичних рухів, які неможливо знищити або ігнорувати. У деяких випадках це допомогло. Очевидно, члени "Талібану" визнавали, що вони почуваються більш комфортно в Катарі , який, на їхню думку, розуміє всі сторони.

Пріоритет - нейтралітет

Катарські перемовники не обов'язково мають спеціальні навички, вважає Б'янко. Вони теж навчаються для успішного виконання цієї роботи. "Але я б не сказала, що це більше, ніж дипломати, які працюють на інші уряди, в тому числі в Європі", - припускає вона. "Тож я думаю, що це скоріше намагання бути якомога нейтральнішими. Для них дуже важливо виконувати цю роль (посередників. - Ред.), і це означає, що вони ставлять її вище за все інше, включно з внутрішньою і регіональною політикою", - висновує вона.

Це також пов'язано з багатством Катару, додає Б'янко. Їхні ресурси дозволяють приймати учасників і працювати над кількома кризами одночасно. Не менш вагомим фактором може бути коротший ланцюг підпорядкування і породжене ним швидке ухвалення рішень. "Здатність міністерства закордонних справ Катару ухвалювати рішення, не піддаючи їх сумніву або ретельному контролю з боку громадськості, означає, що воно може діяти рішуче", - підтвердив Султан Баракат, професор державної політики в Університеті Хамада бін Халіфа в Катарі, в лютневому аналізі , опублікованому в Accord - виданні, що регулярно оглядає міжнародні мирні ініціативи.

Делегація руху "Талібан" у Досі, жовтень 2021 року Фото: REUTERS

Небезпечне балансування

Однак бути "світовим перемовником" також може породжувати й певні незручності. Приміром, нинішні переговори між ХАМАСом та Ізраїлем, в яких бере участь Катар, є одними з "найбільш ризикованих" переговорів, які він коли-небудь проводив, стверджують оглядачі.

Раніше ізраїльські політики звинуватили Катар у тому, що він є "вовком в овечій шкурі", який фінансує тероризм. Натомість дехто з американських політиків закликав до "перегляду" відносин з Катаром, якщо катарці не посилять тиск на ХАМАС. У квітні кілька сенаторів США представили законопроєкт , який може скасувати статус Катару як основного союзника поза НАТО. Натомість катарці відкинули всі звинувачення, заявивши, що вони не можуть впливати на ХАМАС.

Бюро катарського мовника "Аль-Джазіра" в Єрусалимі (архівне фото). У травні 2024 року влада Ізраїлю забаронила діяльність цього ЗМІ на території Ізраїлю Фото: Mahmoud Ibrahem/Anadolu Agency/picture alliance

"Якщо хтось взаємодіє з недержавними збройними формуваннями, які коять недобрі речі, він, очевидно, ризикує, що на нього будуть тицяти пальцем і говорити, що він певним чином підтримує ці групи й надає їм більше легітимності або доступу до ресурсів", - пояснює Б'янко. За її словами, аргумент катарців такий: "Так, ми маємо ці зв'язки, але ми використовуємо їх на благо".

Якою б недосконалою не була ця близькосхідна країна, експерти стверджують, що на цю мить світ потребує Катару в цій ролі."Людство заплатило високу ціну за те, що не сідало і не розмовляло одне з одним раніше, під час двох світових воєн", - прокоментував у розмові з DW Рабіх Ель-Хаддад, директор відділу багатосторонньої дипломатії Навчально-дослідницького інституту ООН у Швейцарії.

"Сьогодні нам потрібні сторони, які дозволять тим, хто перебуває в конфлікті, говорити одне з одним і вирішувати свої розбіжності шляхом переговорів, дипломатії й згідно з міжнародним правом", - сказав він.