Зеленський в Катарі говорить про викрадених Росією дітей

Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару для перемовин з еміром. На порядку денному зустрічі - повернення незаконно депортованих Росією українських дітей та двостороння співпраця.

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Катару для перемовин із катарським лідером щодо питань повернення незаконно депортованих Росією українських дітей та двосторонньої співпраці.

"Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - написав Зеленський у Telegram у середу, 5 червня.

За словами Зеленського, Катар також брав активну участь у підготовці "саміту миру" і має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу, ядерну та енергетичну безпеку.

Як повідомив президент України, він має намір обговорити з еміром Катару низку двосторонніх економічних та безпекових питань.

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Нагадаємо, у лютому Зеленський заявив, що Україна поіменно знає майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією. "І це, ймовірно, лише частина більшої кількості - реально могли бути депортовані сотні тисяч дітей", - зазначив він.

У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповновженої при ньому з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в депортації українських дітей, що є воєнним злочином.