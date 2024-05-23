Посередництво Катару: Україна повернула 13 дітей

На підконтрольну Україні територію за посередництва Катару повернуто 13 дітей, викрадених раніше Росією. "Семеро з них повернуті з ТОТ (тимчасово окупованих території. - Ред.), ще шестеро повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA", - написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у четвер, 23 травня.

"Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось - батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось - мріяв, що виїде до рідних. І ця мрія здійснилася", - зазначив він. Лубінець додав, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. "А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", - наголосив він.

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Нагадаємо, у лютому український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поіменно знає майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією. "І це, ймовірно, лише частина більшої кількості - реально могли бути депортовані сотні тисяч дітей", - зазначив він.

У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповновженої при ньому з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в депортації українських дітей, що є воєнним злочином.