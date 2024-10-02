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Ізраїль заборонив в'їзд у країну генсеку ООН

Степан Смишляєв
2 жовтня 2024 р.

Глава МЗС Ізраїлю заявив, що Антоніу Гутерріш "не заслуговує на те, щоби ступити на ізраїльську землю", оскільки не засудив іранський ракетний удар. Міністр також пригадав генсеку ООН попередні образи.

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Гутеррішу заборонили в'їзд в ІзраїльФото: William Volcov/ZUMA Press Wire/picture alliance

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у середу, 2 жовтня, оголосив небажаною особою (персона нон-грата) і заборонив в'їзд у країну генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішу. Причиною такого рішення стала відсутність чіткого засудження масованого ракетного обстрілу Ізраїлю Іраном напередодні.

"Будь-хто, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує на те, щоби ступити на ізраїльську землю", - написав Кац у соціальній мережі X.

Після ракетного удару Ірану Гутерріш виступив із короткою заявою, в якій ішлося, що він засуджує "розширення конфлікту на Близькому Сході та ескалацію за ескалацією". "Це має зупинитися. Нам конче потрібне припинення вогню", - заявив генсек ООН. 

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Кац нагадав Гутеррішу попередні образи

У своєму дописі Кац також згадав низку інших претензій, які Ізраїль висловлював на адресу Гутерріша після нападу ХАМАСу - палестинського радикального ісламістського угруповання, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Європейському Союзі.

Так, наприкінці жовтня 2023 року генсек ООН жорстко засудив напад ХАМАСу, але водночас заявив, що це сталося "не на порожньому місці", що палестинці десятиліттями страждають від "окупації Ізраїлю". Це викликало обурення в Ізраїлі, постійний представник країни при ООН зажадав негайної відставки Гутерріша.

У березні 2024 року Ізраїль відкликав свого представника при ООН, звинувативши генсека в спробі замовчати доповідь про акти сексуального насильства, вчинені ХАМАСівцями під час нападу в жовтні 2023-го.

"Це генеральний секретар, який досі не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не докладав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією", - написав Кац. Він звинуватив Гуттеріша в підтримці "терористів, ґвалтівників і вбивць з ХАМАСу, "Хезболли", хуситів, а тепер і Ірану", та назвав того "плямою в історії ООН". 

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