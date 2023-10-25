Гуттеріш: Я не виправдовую акти терору з боку ХАМАСу

Генсек ООН Гутерріш каже, що не виправдовував терористичні атаки ХАМАС. Його позицію підтримали у ФРН.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відкинув звинувачення, висунуті через його висловлювання у вівторок Радбезі ООН щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль та контратак на Сектор Гази.

"Я шокований спотворенням деяких моїх заяв ... так, ніби я виправдовую акти терору з боку ХАМАСу. Це неправда. Все було навпаки", - сказав він журналістам 25 жовтня, передає Reuters. "I вважаю за необхідне розставити всі крапки над "і" - особливо з поваги до жертв і їхніх сімей", - сказав генсек, не згадавши прямо при цьому Ізраїль.

Скандал в ООН: що сказав Гутерріш

На засіданні Ради Безпеки ООН 24 жовтня Гутерріш розкритикував ізраїльські контратаки у Секторі Гази, заявивши про "очевидні порушення міжнародного гуманітарного права". Генсек засудив напад ХАМАСу на Ізраїль, але заявив, що той не "стався у вакуумі", а "палестинці протягом 56 років перебували під ізраїльською окупацією".

Згодом він написав у соціальних мережах, що гнів палестинського народу не може виправдовувати жахливі атаки ХАМАСУ, але й ці страшні напади не можуть виправдовувати "колективне покарання" палестинського народу.

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Ізраїль вимагає відставки генсека ООН

Після цієї заяви Гутерріша міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відмовився від запланованої з ним цього дня зустрічі. "Після 7 жовтня (нападу ХАМАСу на Ізраїль. - Ред.) немає місця для збалансованої позиції", - наголосив він.

Своєю чергою посол Ізраїлю в ООН Ердан зажадав відставки Гутерріша. За його словами, генсек виявляє "розуміння до кампанії масового вбивства дітей, жінок і літніх людей", тому не гідний очолювати ООН.

ФРН підтримала Гутерріша на тлі заклику до його відставки

Німеччина висловила довіру Гутеррішу після цього інциденту. Антоніу Гутерріш "звісно, користується довірою федерального уряду Німеччини", сказав речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Він наголосив, що "ситуація наразі залишається дуже напруженою". Коментуючи заклики Ізраїлю до відставки генсека ООН, речник уряду ФРН заявив: "Не думаю, що подібні заклики до відставки нині є доречними".

Речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака заявив натомість, що Сунак не згоден із заявою генерального секретаря ООН про те, що напади ХАМАС "сталися не у вакуумі". "Ми чітко усвідомлюємо, що немає і не може бути жодного виправдання варварським терористичним атакам ХАМАС", - сказав він.

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